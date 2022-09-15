Эксперты рассказали об улучшении качества воды в Волге

Заборы проб были сделаны 20 мая этого года в рамках акции «Дань Волге в День Волги». Фото пресс-службы Сбербанка

Ученые представили отчет об экологическом состоянии одной из самых больших рек в России, протекающей через 15 регионов России, в том числе и Волгоградскую область. Заборы проб были сделаны 20 мая этого года в рамках акции «Дань Волге в День Волги», которую проводили Сбер и некоммерческий фонд «Без рек как без рук».

Итоги исследования

Специалисты одновременно взяли 30 проб воды в 15 городах России с помощью научного оборудования и отправили для дальнейшего исследования в специализированную аккредитованную лабораторию в Москве. Места, в которых производился забор воды, определяли экологи.

В итоге было зафиксировано несколько видов загрязнений для ряда городов, расположенных на берегу реки Волга: тепловое, изменение pH, нитратами, нитритами, аммонием, фосфатами, ионами железа, марганца, брома, алюминия, магния, лития. Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) отметили в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Твери.

Минимальные превышения ПДК по загрязнению отметили в Самаре, Казани и Ярославле. Иногда превышены ПДК по железу, марганцу, брому, алюминию, магнию, литию, бериллию. Эксперты по итогам исследования порекомендовали также включить в мониторинг загрязнение пластиком, в том числе микропластиком. Собранные данные передали в МГУ им. Ломоносова и другие научные организации. Они, по мнению организаторов акции и ученых, могут быть использованы при разработке проектов по улучшению экологического состояния Волги.

Положительная динамика

Кстати, в прошлом году такая акция уже проводилась. Это позволило проследить показатели чистоты воды в реке в динамике. Например, по сравнению с 2021-м в 2022-м году было зафиксировано улучшение качества воды по ряду загрязнителей. По мнению экспертов, это может быть связано с уменьшением сброса загрязняющих веществ в реку и улучшением качества работы очистных сооружений. В то же время, возможно, это эффект от более сильного половодья в 2022 году.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин:

– В нацпроекте «Экология» сразу два федеральных проекта посвящены водным объектам: Байкалу, Волге и другим крупным рекам. Строятся очистные и водопропускные сооружения, делается дноуглубление, ликвидируется накопленный вред экосистемам. Главная движущая сила всех экологических инициатив — это люди. Волонтёры, жители городов и посёлков, которые заботятся о своих родных местах. Более 1,8 миллиона человек вышли чистить берега рек только в 2021-2022 годах. Прошло более 30 тысяч субботников во всех регионах страны, очищено почти 50 тысяч километров береговой полосы.

Волга - транспортная артерия, источник воды питьевой, оросительной, технической воды, богатый ресурсами водоем, место отдых людей и движущая сила гигантского гидроэнергетического каскада. Фото пресс-службы Сбербанка

Мнение ученых

Об итогах исследования в рамках акции «Дань Волге в День Волги» рассказал доцент кафедры экологии и природопользования Волгоградского государственного университета, кандидат биологических наук Николай Онистратенко. Ученый отметил, что Волга - обширная подвижная экосистема, от состояния которой зависят не только прибрежные ландшафты, но и объединяющие высокоранговые экосистемы и биосфера в целом. Также Волга - транспортная артерия, источник воды питьевой, оросительной, технической воды, богатый ресурсами водоем, место отдых людей и движущая сила гигантского гидроэнергетического каскада. Состояние реки в современных сложных экологических условиях - острая биосферная и техносферная проблема.

– Результаты исследований волжской воды в акватории Волгограда (выше и ниже города по течению), проведенных в рамках программы Дань Волге в День Волге, свидетельствует о наличии целого спектра проблем, многие из которых имеют интегративную, суммирующую природу: накопленные выше по течению загрязнения последовательно ухудшают состояние Волге в нижнем ее течении, повышая концентрации поллютантов и их многообразие. Город также выступает в качестве мощного источника загрязнений. Часть показателей меняется в лучшую по сравнению с верхним течением сторону ввиду большого объема растворения и процессов биологической фильтрации. Особенностью влияния Волгоградской промышленно-хозяйственной агломерации можно также назвать снижение температуры воды ниже города, что обусловлено перемешиванием нижних холодных слоев при сбросе с водохранилища через плотину. В многолетней тенденции наблюдается медленный рост некоторых показателей загрязнения или отсутствие динамики по другим. Сотрудники и студенты Волгоградского государственного университета проводят разносторонние научные исследования, посвященные проблемам загрязнения, обмеления Волги, утраты биоразнообразия, а также поиску путей снижения негативного воздействия, – пояснил Николай Онистратенко.

Собранные данные передали в МГУ им. Ломоносова и другие научные организации. Фото пресс-службы Сбербанка

Поддержали дальнейшее проведение исследования в рамках акции «Дань Волге в День Волги» и ученые Института архитектуры и строительства ( ИАиС) ВолгГТУ: и.о.зав.кафедры «Водоснабжение и водоотведение», кандидат технических наук, доцент Юрий Юрьев и зав. кафедры «Безопасность жизнедеятельности в строительстве и городском хозяйстве», доктор технических наук, профессор Валерий Азаров.

По их мнению, акция представляет большой интерес с точки зрения экологического состояния Волги на всем ее протяжении. Данные о распределении загрязнений и их концентрациях позволяют оценить величину антропогенной нагрузки от каждого из 15 городов. Превышение показателей загрязнений выше ПДК может сигнализировать о недостаточном качестве очистки сточных вод, сбрасываемых в реку, что в свою очередь свидетельствует о некачественной работе сооружений по их очистке, либо несанкционированных сбросов стоков.