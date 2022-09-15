Игорь Артамонов: Ваша профессия меняет нашу реальность, делая ее интереснее и комфортнее

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Программисты липецких предприятий, администрации города, правительства Липецкой области, студенты вузов и техникумов, обучающиеся и преподаватели – на встрече присутствовали около 150 представителей IT-отрасли региона. Губернатор поздравил присутствующих с отмечавшимся накануне, 13 сентября, Днём программиста.

«Ваша профессия меняет нашу реальность, делая ее интереснее и комфортнее. Востребованность программистов, разработчиков, IT-инженеров постоянно возрастает. Не удивлюсь, что скоро мы будем отмечать День программиста также как День учителя или День медика. Мы будем только рады, если ваша работа станет массовой», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Сфера информационных технологий динамично развивается в Липецкой области. По итогам 2021 года регион вошел в число регионов-лидеров по цифровой трансформации, заняв в общероссийском рейтинге третье место. Цифровые службы и профильные специалисты появляются не только в коммерческих, но и в государственных организациях. Они помогают развивать социальную и экономические сферы региона, делать жизнь людей комфортнее и безопаснее.

«Мы пользуемся многими цифровыми сервисами. Это приложения «Липецкая область» и «Социальный контракт», сайт «Развиваем Липецкую область вместе», ЕДС, служба 112. Создана система оценки качества школьного питания, ведется мониторинг уборки дорог и вывоза мусора. Все это сделано липецкими IT-специалистами», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Цифровизация затрагивает и сельские поселения. Сейчас доступ к сети обеспечен во всех селах и деревнях региона с численностью населения более 250 человек. В планах – обеспечить интернетом населенные пункты с населением свыше 100 человек. Кроме того, в Липецкой области развивается IT-образование. Это способствует повышению уровню сдачи ЕГЭ по информатике. В планах – открытие в регионе «Школы 21» и интеллект-центра на базе детского лагеря «Прометей».

«В каждом районе есть образовательные центры, где школьники могут получить свои первые IT-навыки. Следующий шаг – обучение цифровым технологиям более старших детей и взрослых. Мы хотим, чтобы у нас было много IT-специалистов, а Липецкая область стала настоящим IT-регионом», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В ходе встречи губернатор обсудил с молодыми специалистами меры поддержки передовой отрасли – льготные ипотечные программы, налоговые преференции, федеральные и региональные гранты. Также участники встречи затронули тему среднего и высшего образования и самореализации молодых специалистов в регионе. В частности, обучающиеся «Яндекс-лицея» готовы разрабатывать полезные приложения, чат-боты и программы для жителей Липецкой области. Ребята хотят не просто защитить свой проект и получить опыт на практике, но и принести пользу региону. Также сотрудники IT- компании предложили губернатору организовать курсы на базе средних образовательных учреждений для подготовки профессиональных кадров в области информационной безопасности. Игорь Артамонов поручил руководителям профильных ведомств проработать все эти предложения.