Усманцы рассказали Игорю Артамонову о развитии внутреннего туризма в районе

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель региона Игорь Артамонов оценил, как развивается внутренний туризм в Усманском районе. Он посетил глэмпинг «Гнезда» в селе Арзыбовка. Его владельцы Анастасия и Владислав Теренник взяли в аренду у муниципалитета участок в хвойном лесу площадью почти в два гектара. В этом году они построили один гостевой дом, в следующем планируют возвести здесь банный комплекс, банкетный зал и еще несколько коттеджей.

На развитие объекта супруги получили региональный грант «Туризм» в размере 7 млн рублей и вложили собственные средства. Уже сейчас тихое место в лесу даже с одним домом пользуется спросом у предпочитающих отдыхать на природе туристов. По словам владельцев, проживание в нем забронировано до конца октября.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Потенциал у глэмпинга большой. Мы поддерживаем предпринимателей, развивающих туризм. Кроме регионального гранта они могут получить льготный кредит на расширение бизнеса и обратиться в фонд поддержки предпринимателей за субсидией. Хотелось бы, чтобы следующим летом в этом лесу было уже десять домов», - сказал Игорь Артамонов.

Еще один перспективный туристический объект Усманского района, который посетил губернатор, это - кемпинг «У стрижей» в селе Савицкое. Он находится в муниципальной собственности и принадлежит Межпоселенческому центру культуры и досуга. Инфраструктура включает беседки с мангалами, душевые и туалетные кабинки, площадки для пляжного и волейбола, баня-бочка, два каркасных бассейна, гостевой дом, настилы под палатки. Отдыхающие могут взять палатку в аренду или приехать со своей. Пляж на берегу реки Воронеж благоустроен, есть причал для катеров и понтонный пирс. Работы по совершенствованию базы отдыха продолжатся в следующем году уже в партнерстве с предпринимателями.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Туристы могут приехать сюда на несколько дней, поселиться на одной из современных баз отдыха на природе и попутешествовать по Усманскому району. Места здесь красивейшие», - отметил Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, отдых в глэмпингах и кемпингах сейчас набирает популярность. В регионе уже действуют десять глэмпингов, семь объектов готовятся к открытию. Они могут разместить более 10,5 тысяч гостей в летний сезон. За два года меры поддержки на развитие кемпинговых площадок из регионального бюджета на общую сумму 18 млн рублей получили Елецкий и Усманский районы. Региональный грант «Инвестиционный» на общую сумму 30 млн рублей получили «Культурно-туристический центр «Усадьба «Репец» (Задонский район) и туристический комплекс в селе Преображеновка» (Добровский район). В 2022 году региональный грант «Туризм» на общую сумму более 28 млн рублей получили инвестиционные проекты: «Пляж Галичья гора» (Задонский район), расширение глэмпинга «Гнезда» (Усманский район), юртовый комплекс «Ставка Тамерлана» (Елецкий район), создание нового глэмпинга экосферы «The деревня».