Игорь Артамонов побывал на предприятии «Атланта» в Усманском районе

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области побывал с рабочей поездкой в Усманском районе. Он посетил предприятие «Атланта» в селе Московка, которое специализируется на производстве электрооборудования для двигателей, транспортных средств и бытовой техники, электрожгутовой продукции и автомобильной светотехники.

Как рассказал губернатору технический директор компании Эдуард Чекалин, вся продукция сертифицирована и поставляется на 30 заводов в различные регионы России и Европу. Также здесь выпускают герметизированные кабели, которые заменили продукцию импортных производителей, ушедших с рынка.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Радует, что усманское предприятие выпускает импортозамещающую продукцию, и она очень востребована. Мы поддерживаем такие производства. В регионе выработан и реализуется широкий спектр мер поддержки, чтобы каждый предприниматель мог комфортно развивать свой бизнес», - сказал Игорь Артамонов.

Производственные площади составляют около 6000 кв м и будут расширяться. В конце года здесь откроют два дополнительных цеха и склад. Только в этом году объем инвестиций составил 70 млн рублей. На предприятии трудятся 130 человек. Средняя зарплата - 50 тысяч рублей. Объем отгруженной продукции за первое полугодие 2022 года составил 466,2 млн рублей. В этом году планируется реализовать продукции на один миллиард рублей.