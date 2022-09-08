Центр Волгограда преобразился ко Дню города: фоторепортаж

Обновленную набережную открыли для прогулок.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
С пятницы 9 сентября по воскресенье 11 сентября 2022 года Волгоград будет отмечать свой 433-й день рождения. В программе праздника – авиашоу и гастрофестиваль, три салюта и концерт Владимира Преснякова. Ко Дню города центр Волгограда заметно преобразился. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru.
На нижней террасе Центральной набережной Волгограда уже убрали заборы. Обновление участка от центральной лестницы до музея-панорамы шло несколько лет и завершилось с большой задержкой. Сегодня горожане уже гуляют по новой благоустроенной зоне вокруг амфитеатра, который откроют 9 сентября. В этот же день на обновленной набережной будет много интересного. С 17.00 здесь откроется арт-пространство «Город на Волге» с реконструкторами, которые покажут разные эпохи в Царицыне-Сталинграде-Волгограде. Рядом выстроятся как огромные фонари 11 аэростатов, на Волге в 18.00 устроят флайборд шоу (подробная программа дня города здесь).
Новый амфитеатр откроют 9 сентября.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Рядом уже можно прогуляться.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
К амфитеатру можно спуститься с улицы Чуйкова.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Пешеходный мост.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Вечером 10 сентября 2022 на Центральной набережной Волгограда пройдет гала-концерт, хедлайнером которого станет Владимир Пресняков. Для выступления уже смонтировали сцену. Тем временем, на улице Чуйкова, где тоже идет благоустройство, уложили рулонный газон и поставили новые скамейки и урны. Даже богом забытая парковка перед Музыкальным театром избавилась от вечных ям - ее заново заасфальтировали. Так что волгоградцы с удовольствием гуляют по верхней террасе.
На Чуйкова тоже обновили прогулочную зону.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
У музтеатра новый асфальт.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
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