Внутри будет ресторан и клиника: как изменилось здание бывшего ликеро-водочного завода в Волгограде

После реставрации здание обзавелось архитектурной подсветкой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде близится к завершению реставрация здания бывшего ликеро-водочного завода на улице Пархоменко. Долгое время оно скрывалось от жителей города за страшным глухими забором, мимо которого было неприятно ходить. Сегодня рабочие уже убрали не только забор, но и строительные леса. Пархоменко превратилась в красивую уютную улицу: на месте бывшей ликерки готовится к открытию новый Лофт, который потихоньку заселяют арендаторы. Перед зданием благоустроили пешеходную зону, при этом сохранив все деревья. А само здание ЛВЗ обзавелось архитектурной подсветкой.

Рядом со зданием бывшей ликерки появилась уютная пешеходная зона. Здесь бережно сохранили деревья. Фото: Екатерина СИМОХИНА

КАК ШЛА РЕСТАВРАЦИЯ

По словам историков, строительство Казеннных винных складов было заметным проектом для Царицына. В то время на складе работало около 150 человек, что очень много для тех времен. Первым заведующим завода был И.М. Слесорайтис, в 1911 г. его сменил И.М. Костыгов. Здание за свое историю пережило несколько реконструкций, в ходе которых к нему пристраивали блоки, надстраивали этажи, закладывали одни проемы и делали другие. Пристройки к зданию прирастали и в 90-е годы ХХ века. К счастью, наружное декоративное убранство фасадов сохранилось полностью, что и позволило взять этот объект под охрану государства как представляющий архитектурно-художественную ценность.

Все лето волгоградцы наблюдали за ходом реставрации. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Проект капитального ремонта и приспособления объекта культурного наследия под современные нужды прошел необходимые экспертизы. От здания убрали забор и построили строительные леса. Всю весну и все лето волгоградцы наблюдали за тем, как преображается историческое здание на Пархоменко, 1.

Даже вечером ходить здесь теперь не страшно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во время реставрационных работ в здании Винных складов рабочие очистили фасады, удалили деструктивную штукатурку, восстановили утраченные элементы кирпичной кладки, заделали отверстия и трещины в стенах, выполнили гидроизоляцию фундаментов, восстановили штукатурный слой, декоративные элементы, покрасили фасад, заменили кровлю на утепленную, сделали систему отведения осадков, заложили оконные и дверные проемы, которые появились на здании в более позднее время и раскрыли те проемы, которые наоборот были заложены в советские годы. Также в здании появились современные коммуникации – котельная, вентиляция, электропроводка, сети водопровода и канализации, пожарная сигнализация. Капитальный ремонт внутренних помещений был разрешен с минимальной отделкой.

Работа была проделана очень сложная, но строители справились. Сегодня здание выглядит как на старых открытках.

ЧТО ЗДЕСЬ БУДЕТ

Уже этой осенью в Лофте планируют открыть ресторан. Известный волгоградский архитектор-дизайнер Ирина Кобец приоткрыла тайну для подписчиков своего телеграм-канала, показав, как будет выглядеть новое заведение в формате kitchen&bar. Отделочники очень бережно работают с историческим материалом: сохранили и местами восстановили старинную кирпичную кладку, винтовую лестницу, структуру стен, совместив это с современными дизайнерскими решениями. Также в здание еще на этапе реставрации переехала многопрофильная медицинская клиника.

Напомним, после того, как в 2016 году бывший ЛВЗ продали на торгах, всю территорию отдали под застройку. Объектом культурного наследия, представляющим историческую и культурную ценность, признали только Винные склады – главный производственный корпус Волгоградского ликероводочного завода. А все постройки рядом разрешили снести, так как они были построены позже. На территории рядом с ликеркой городские депутаты разрешили построить несколько жилых домов. У владельцев территории были планы также построить двухуровневую парковку за Лофтом. Уже сейчас рабочие роют в этом месте котлован.

За зданием винных складов - огромная пустующая территория. Депутаты разрешили застроить ее жилыми домами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКИ

По сообщениям «Царицынского вестника», строительство винных складов спиртоочистительного завода на Донской улице началось в 1899 году. Рядом на прилегающей территории строили жилые дома для работников завода. Склады выходили на красную линию улицы Донской. Несмотря на название, здесь не только складировали, хранили «вина». До революции склады фактически являлись ликероводочными заводами.

Уже в наше время на этой территории располагался ликероводочный завод «Волгоградский». Теперь эта улица носит имя Пархоменко. С 1993 года здание скрывалось за высоким глухим забором.