Фото: пресс-служба канала "Домашний"

На канале Dомашний 12 сентября в 19:00 состоится премьера мелодрамы «Уроки счастья». Главные роли исполнили Екатерина Соломатина и Денис Матросов.

Фото: пресс-служба канала "Домашний"

На торжестве по случаю 20-летия совместной жизни Маша объявляет, что ждет третьего ребенка, а Валерий – что любит другую женщину. Муж просит Марию съехать из дома, потому что планирует жить в их квартире с новой возлюбленной. Неожиданно дочь Лера встает на сторону отца, ведь понимает, почему он разлюбил маму – она совершенно перестала следить за собой, погрязла в хозяйстве. Теперь в жизни Марии начинается настоящая полоса препятствий, которую ей придется пройти в одиночку.

Фото: пресс-служба канала "Домашний"

«Уроки счастья»: 12 сентября в 19:00 Премьера на Dомашнем!

Фото: пресс-служба канала "Домашний"

Фото со съемок: Производство: ООО Продюсерская кинокомпания «Киномир» Количество серий: 4 Хронометраж: 48 Генеральный продюсер: Татьяна Яковенко Продюсер: Юрий Столяров Исполнительный продюсер: Сергей Перепечко Креативный продюсер: Любовь Шутова Авторы сценария: Юлия Климок, Инна Васильева, Вера Смирнова Режиссер-постановщик: Виталий Бабенко Оператор-постановщик: Сергей Алексеев Художник-постановщик: Оксана Жикулина Композитор: Олег Литвишко В ролях: Екатерина Соломатина, Денис Матросов, Вадим Медведев, Юлия Подозерова, Кристина Шелобкова, Егор Губарев, Анна Потебня, Юрий Дейнекин, Ирина Чельцова, Татьяна Яковенко, Дмитрий Лавров, Анна, Масальская, Елена Иванова и другие.

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