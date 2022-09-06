Найденные в Волгограде орден и останки красноармейца передали его семье спустя 80 лет

В самом начале войны Михаилу вручили орден за оборону Киева. Фото предоставили родственники Михаила Яшина.

Долгих 80 лет родные офицера Красной Армии Михаила Яшина ничего не знали о его судьбе. В 42-ом боец пропал без вести. Но они верили, что когда-нибудь смогут похоронить героя со всеми почестями на малой родине. И вот спустя долгие годы останки солдата нашли в Волгограде. А сегодня, 6 сентября, поисковики отряда «Офицеры» передали их вместе с орденом «Красного знамени» ближайшим родственникам.

Сегодня родным передали орден и останки красноармейца. Фото: Александр Кузнецов.

Двоюродная сестра Татьяна Харламова рассказала «КП-Волгоград» о том, какие чувства испытывает и поделилась воспоминаниями о герое войны.

«В НАГРУДНОМ КАРМАНЕ – ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

Поисковый отряд «Офицеры» нашел останки Михаила Яшина в апреле 2022 года близ поселка Верхняя Ельшанка в Советском районе. Тот выезд был не запланирован. Пока были силы и настрой, решили поработать «на ближних подступах к Сталинграду».

- Весной мы только начинали обследовать участок. Во время второго полевого выезда в траншее отыскали останки первого солдата, - рассказал член поискового отряда «Офицеры» Александр Кузнецов.

Волгоградец уже двадцать лет занимается раскопками пропавших без вести бойцов Красной Армии. По его признаниям, боевой путь и личность Михаила Яшина потрясают даже опытных поисковиков.

Место раскопок, вблизи поселка Верхняя Ельшанка. Фото: Александр Кузнецов.

- Мы нашли глубокую траншею – окоп для стрельбы, а на дне – останки, - продолжает Александр.

Он очень красочно описал, что происходило на месте событий:

«Офицерский ремень, сапоги. Нож-финка. Двое работают в яме, остальные с бруствера пристально высматривают заветный чёрный пенал медальона. Нашли. Помимо жетона в брючных карманах необычайно много бумаг, их ещё предстоит развернуть. В нагрудном кармане плотный свёрток, передаём его из ямы наверх, в руки командира... Под тонким слоем материи на покрытом патиной серебре алеет Боевое Красное Знамя!».

Поразительно, но сохранились не только орден и знак «Парашютист-инструктор», но даже бумажный вкладыш, где карандашом аккуратно написано: «Младший лейтенант Яшин Мих. Васильевич».

- Мы по крупицам нашли информацию в архивах. Сомнений в том, что найденный боец - десантник 35 гвардейской дивизии, ни у кого уже не оставалось, - делится Александр. – Затем мы связались с ближайшей родственницей солдата.

80 лет спустя в кармане формы сохранился вкладыш с данными бойца Красной Армии. Фото: Александр Кузнецов.

Кстати, на том же участке поисковики отыскали останки 30 бойцов, личности 12 уже установили.

«ОН ВЫПОЛНЯЛ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ»

Михаил родился в селе Ветошкино Гагинского района Новгородской области. Жили дружно одной большой семьей. Родители воспитывали трех детей – двух дочек и Мишу, он был средним. В 30-е годы переехали в город Горький, а в 38-м Яшин пошел служить, его распределили на Дальний Восток. Тогда ему было всего 20-ть. Именно там он сделал фото зимней форме парашютиста, которое сохранилось у семьи.

Михаил в зимней форме парашютиста. Фото предоставили родственники Михаила Яшина.

Михаил был высоким, крепким парнем. Ничего не боялся. Сейчас достоверно установлено, что Яшин в 39 году участвовал в боях на Халхин-Голе (прим.ред: конфликт между советско-монгольскими войсками и Японией). Да так и решил остаться в армии, служить Родине. В 41-ом, когда гитлеровская Германия напала на СССР, Михаил находился в Одесской области. Согласно документам, он был сержантом 212 воздушно-десантной бригады 3-го ВДК.

- Это большая редкость – найти орден Красного знамени у бойца того периода, обычного сержанта. Такие награды в начале войны редко кому вручали. Нужно было совершить очень героический подвиг, - размышляет Александр Кузнецов.

Согласно архивам, орден Михаилу вручили в ноябре 41 года за оборону Киева. Поисковики считают, что Яшин мог выполнять специальные задачи в составе элитной пехоты. Например, диверсионные действия в тылу противника. При нем, и это крайне удивительный факт, нашли сохранившиеся средства дистанционного подрыва.

- Я считаю, Михаил Яшин успешно выполнял специальные поручения, за что и был удостоен ордена, - говорит Александр.

В 42-м уже будучи младшим лейтенантом, заместителем командира роты автоматчиков Яшин оказался в Сталинграде.

«ПОГИБ, СПАСАЯ ТОВАРИЩА»

Татьяна Харламова приехала из Санкт-Петербурга, чтобы встретиться с волгоградскими поисковиками и поблагодарить их за великий труд. Родственница Михаила Яшина побывала на месте раскопок и поделилась воспоминаниями о героическом офицере. Их буквально собирали по крупицам.

- Когда увидела в социальных сетях, что ищут родственников Яшина Михаила Васильевича, я очень обрадовалась. Я как будто ждала этого! – признается Татьяна. - Мы и сами искали информацию о Михаиле, но кроме того, что он пропал без вести, ничего не было известно.

Михаил Яшин был парашютистом-десантником.

Родные искали сослуживцев офицера, ездили по стране, чтобы встретиться с ними, их близкими. Племянник Михаила Яшина решил завести архив, где записывал все, что узнал о дяде:

«Дядя был лейтенантом и командовал ротой, а его друг Федор служил в этой роте сержантом. 6 августа 1942 года их 35-ю Гвардейскую дивизию перебросили из Москвы со станции Щелково в Сталинград, где решалась судьба страны. Прибыли на станцию Красноармейск. Шли до хутора Ивановка, потом подошли к станции Котлубань. В середине месяца роту моего дяди отправили на специальное задание. 4 сентября прибыли в Верхнюю Ельшанку, ищут свою роту. Галич тоже должен был идти. Но Михаил приказал ему остаться и ехать за продуктами. 5 сентября отступили на кирпичный район. В блиндаже ночью дядя дал Галичу фотокарточку с адресом. В 5 часов был прорыв. В блиндаже Яшин погиб в щели. Когда Галич вернулся, из роты никого не было. Так, благодаря моему дяде, он остался жив...».

Спустя ровно 80 лет останки бойца Красной Армии, наконец, передали родным.

- У меня все внутри задрожало, когда я взяла в руки орден моего двоюродного брата, - признается Татьяна Харламова. – Ему было всего 25 лет, память о нем будем хранить из поколения в поколение!

Останки солдата похоронят в Нижнем Новгороде 8 сентября со всеми военными почестями.