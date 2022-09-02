В Волгограде новая площадка в школе олимпийского резерва пришла в негодность

Вся площадка покрылась волнами и огромными трещинами. Фото: Евгений Цыбулин.

В Волгограде в Спортивной школе олимпийского резерва №12 несколько лет назад обновили площадку. Казалось бы, после ремонта она должна была стать комфортным местом для занятий спортом как для ее воспитанников, так и для жителей. Но что-то пошло не так. Спортплощадку на улице Лавочкина реконструировали, но плохо, заниматься на ней было нельзя, иначе можно получить тяжелую травму. Ремонт провели заново, который никак не помог. Покрытие снова покрылось волнами и потрескалось. Сотрудники СШОР №12 в Ворошиловском районе пожаловались на проблему сайту volgograd.kp.ru.

В 2018 году оператор телефонной связи в городах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу, запустил масштабный проект по обновлению старых футбольных коробок. В Волгограде для реконструкции выбрали площадку СШОР №12 на улице Лавочкина, 6/2. Был заключен договор с подрядчиком ООО «Модуль-Про», копания выполнила работы в конце октября 2018 года, итог которых не удовлетворил спортшколу, у резинового покрытия были различные дефекты. Летом 2019 года пришлось проводить ремонт площадки заново, для этого был заключен новый контракт.

Играть в футбол, баскетбол, даже бегать или ходить по площадке опасно для здоровья. Фото: Евгений Цыбулин.

- 17 июля 2019 года заключен договор между ООО «Магистраль» как подрядчика, ООО «Модуль-Про» как благотворителя и МБУ СШОР №12 как благополучателя для устранения некачественно произведенных работ по косметическому ремонту и обустройству спортивной площадки. После выполнения предусмотренных договором и спецификацией работ 12 августа 2019 года был подписан акт сдачи-приемки выполненных работ, - работник спортшколы Евгений Цыбулин.

Но спустя несколько месяцев спортплощадка снова пришла в негодность. Заниматься спортом детям было просто опасно. Были выявлены множественные вздутия и разрывы до цементного основания резинового полотна. Естественно, школа будущих олимпийцев попыталась добиться проведения ремонта по гарантии, сделать этого не удалось.

- Были направлены досудебные претензии в адрес ООО «Магистраль» и ООО «Модуль-Про». Однако из телефонного общения с руководством этих организаций нам стало понятно, что наши шансы на устранение дефектов некачественно сделанного покрытия спортивной площадки в правовом поле ничтожны, - посетовали сотрудники спортшколы олимпийского резерва.

СШОР №12 является бюджетным учреждением, собственных средств на ремонт площадки у нее нет. Она обращалась в городской спорткомитет, где ответили, что в ближайшие 3 года выделять средства не планируют. Работники школы олимпийского резерва оказались в безвыходной ситуации. Как восстановить площадку, которая находится в убитом состоянии не по ее вине? А ведь коробка, на которой можно играть в футбол и баскетбол, находится внутри большого жилого массива и рядом с учебными заведениями.

Так выглядит покрытие, которому менее четырех лет. Фото: Евгений Цыбулин.

- Для Волгограда и в частности Ворошиловского района, где находится МБУ СШОР №12, этот спортивный объект послужил бы огромную роль в развитии футбола и спорта в целом. Однако введение его в эксплуатацию и безопасное использование в текущем состоянии не представляется возможным, - отметили в спортшколе.

После обращения сотрудников СШОР №12 в нашу редакцию удалось сдвинуть решение проблемы с мертвой точки. На запрос сайта volgograd.kp.ru в мэрии Волгограда ответили, что ремонт площадки, которая находится в ужасном состоянии, планируется в следующем году.

- Так как невозможность взыскания средств с недобросовестного подрядчика или понуждения его к устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств была установлена только в середине года, а бюджет на текущий год разрабатывается и утверждается в конце предыдущего года, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда намерен включить работы по ремонту покрытия спортплощадки в лимиты финансирования на 2023 год. В настоящее время проводится обследование спортобъекта для определения полного перечня необходимых восстановительных работ и расчет их стоимости, - заявили в администрации города.

После обследования будет составлена заявка на бюджетное финансирование обновления покрытия площадки в 2023 году.