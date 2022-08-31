Концессии запускают выгодную акцию для должников «Спишем пени за оплату долга»

Чтобы стать участником акции, жителям Волгограда необходимо оплатить всю сумму задолженности (включая текущую) за услуги водоснабжения, водоотведения и отопления в срок с 1 сентября по 20 октября 2022 года (включительно), и Концессии спишут ВСЕ начисленные пени.

Концессии водо- и теплоснабжения идут навстречу своим абонентам и дают возможность физическим лицам закрыть задолженность за отопление, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение с минимальными затратами. Погасить все имеющиеся задолженности можно любым из доступных способов оплаты:

- в офисах «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

- в мобильном приложении «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

- в отделении «Почты России»

- в офисах «Мои документы» (МФЦ) при оказании услуг

- в отделениях вашего банка и онлайн в мобильном приложении

Напоминаем, что неплательщикам могут грозить ограничение выезда заграницу, арест на транспортное средство, изъятие движимого и недвижимого имущества, а также снятие денежных средств в счет погашения долга.

На правах рекламы.