Страховая компания «Капитал Медицинское Страхование» поздравляет всех студентов с началом учебного года и приглашает оформить полис ОМС, чтобы лечиться бесплатно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приглашаем всех студентов и абитуриентов:

– которые прибыли из других регионов и стран на учебу в наш гостеприимный город-герой Волгоград,

– у которых изменились персональные данные: Ф.И.О., серия и номер паспорта, адрес места жительства и т.п.,

для получения нового полиса ОМС при условии выбора нашей страховой медицинской организации.

Полис ОМС нам нужен для прикрепления к поликлинике и получения бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях города, в котором Вы учитесь.

Для оформления полиса ОМС необходимо предоставить: паспорт РФ и СНИЛС, адрес регистрации может быть в другом регионе, для получения полиса имеет значение только место вашего фактического проживания.

Адрес и график работы офисов вы можете уточнить на сайте страховой компании ООО «Капитал МС»: www. kapmed.ru или по телефону call-центра: 8 (8442) 55-01-65 или перейдите по ссылке.

Лицензия - ОС№ 3676-01 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия.

Ваше здоровье – Ваш Капитал!

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