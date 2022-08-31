Под Волгоградом дорожный конфликт привел к массовой драке с участием 15 мужчин

В драке участвовали 15 человек. Фото: скрин с видео Алексея Ульянова/www.youtube.

Побоище «в стиле 90-х» устроили мужчины в поселке Мариновка Волгоградской области 29 августа. Причиной для массовой драки стал дорожный конфликт, случившийся днем ранее. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, по данному факту возбудили уголовное дело.

Еще 28 августа неподалеку от поселка двое автомобилистов не поделили дорогу на мосту с реверсивным движением. Пободавшись, водители разъехались, параллельно договорившись о стрелке. В понедельник в назначенное время десятки мужчин собрались, чтобы разобраться – кто же все-таки прав? По словам общественника Алексея Ульянова, на встречу пришли порядка 70 человек. В драку вступили 15-ть. Принесли с собой биты, арматуру, травматы. Массовая потасовка закончилась печально – четверым потребовалась медицинская помощь.

- 29 августа в полицию поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение четверых жителей Калачевского района с травмами, причиненными в том числе из травматического оружия. Никто из них не госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Участники и очевидцы рассказали полицейским, что причиной драки стал конфликт на дороге.

- По данному факту дознавателем ОМВД по Калачевскому району возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и личности остальных участников конфликта, - резюмировали в полиции.