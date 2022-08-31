За какой долг могут отключить свет и сколько стоит его вернуть, волгоградцам рассказали энергетики

Работы по отключению и подключению света тоже оплачивает должник. Это обойдется в 3 тысячи рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Долговые квитанции за услуги ЖКХ каждый месяц получают тысячи потребителей в Волгоградской области. И многих волнуют похожие вопросы. Специалисты компании «Волгоградэнергосбыт» дали разъяснения по поводу отключения электроэнергии: кто, за какой долг может остаться без света, во сколько обойдется новое присоединение и кого предупредить, если вы быстро все оплатили.

ЗА ЧТО МОГУТ ОСТАВИТЬ БЕЗ СВЕТА

- По закону отключить от коммунальной услуги могут, если задолженность составляет стоимость более двух месячных нормативов потребления услуги, установленной в регионе. Например, для гражданина, проживающего в однокомнатной газифицированной квартире, эта сумма на сегодняшний момент составит 1217,7 рубля, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в компании. То есть не обязательно копить долги за свет годами.

Впрочем, о наличии накопившейся задолженности вас сначала должны уведомить и дать время на исправление ситуации – 20 дней. Только потом придут "резать провода".

Кто-то из волгоградцев умудряется оплачивать лишь часть квитанции, рассчитывая на то, что тогда его не оставят без электричества. Мол, оплата же поступала! Но, как утверждают энергетики, в любом случае, просто чуть позже, сумма долга превысит двухмесячные начисления по нормативам, что развяжет руки коммунальщикам: они вас могут смело отключать.

Бывает, что предупреждения об отключении сразу приводят в чувства потребителей. Они бегут расплачиваться с долгом, но переживают, что обрабатывать платежи будут неделями. И в самый неподходящий момент свет в доме все же потухнет. Выход из ситуации есть.

- Необходимо учитывать тот факт, что зачисление денежных средств на расчетный счет ПАО «Волгоградэнергосбыт» контрагентами по приему платежей (банки, почта и т.д.) особенно в удаленных уголках области может осуществляться до 5 дней. Поэтому если оплата была произведена в конце срока, то лучше уведомить об этом, предоставив копии чека об оплате в ближайший сбытовой или абонентский участок.

ЗА СКОЛЬКО ВЕРНУТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Доводить ситуацию до отключения совсем невыгодно. Мало того, что придется оплатить долг и пени, вам еще выставят счет за повторное подключение к сетям. Работы по отключению и подключению вашего адреса обойдутся в 3000 рублей.

Если вы уезжаете в длительную командировку или отпуск, лучше подписаться на электронную рассылку квитанций и вовремя произвести онлайн-оплату на сайте энергетиков, в личном кабинете или с помощью онлайн-банка.