Волгоградские медики рассказали, как избежать стресса школьникам в начале учебного года

Детя на адаптацию нужно до 8 недель. Фото: Мария Анова

Начало учебного года важный этап в жизни каждого школьника и их родителей. Но это и большой стресс. Ведь после летних каникул необходимо снова перестроить свою жизнь на рабочий режим: ходить в школу, выполнять задания, посещать секции. Как говорят врачи, начинается дезадаптация, которая выражается в проблемах с ЖКТ, сердцем, иммунитетом, появляются неврозы. Завкафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ, доктор медицинских наук, доцент Иван Шишиморов дает несколько рекомендаций для родителей, которые помогут детям «прийти в себя».

- Первая рекомендация - ограничить время использования гаджетов. Это важно, так как, например телефон, является не только источником электромагнитного излучения, но и влияет на эмоциональное состояние детей, органы зрения.

Также очень важен сон. Для детей это не менее 8 часов. После занятий нужна адекватная физическая нагрузка. Ее может заменить даже длительная прогулка на свежем воздухе или активные игры.

Кстати, не ведите своих детей сразу же на десятки кружков. В этом вопросе также нужна адаптация. Кстати, старшеклассники заново привыкают к школе быстрее, чем младшая школа. Детворе иногда нужно до 8 недель, чтобы войти в рабочий ритм.

Свои советы дала и заведующая кафедрой общей гигиены и экологии, доктор медицинских наук, профессор Наталья Латышевская.

Когда отправляете ребенка в школу, важно помнить о некоторых важных моментов. Например, как ребенок одет. Не нужно укутывать его в десять кофт, если на улице жарко. Перегревы летом и переохлаждения зимой могут вызвать тяжелые последствия. Обязательно необходимо проветривать помещения. Лучше заменить антисептики простым мытьем рук с мылом. Также помните о режиме питания и о питье.

- Вместо чипсов и конфет с собой в школу лучше всего дать ребенку бутерброд с сыром и яблоко. Из напитков самым полезным будет, пожалуй, компот, - рекомендует Наталья Латышевская.