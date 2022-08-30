«Мелодрамы на миллион лайков»: С 6 сентября на Dомашнем

Фото предоставлено пресс-службой канала Домашний

Весь сентябрь в эфире смотрите лучшие из лучших мелодрам из коллекции Dомашнего.

Линейка «Мелодрам на миллион лайков» 6 сентября в 19:00 начинается с проекта «Придуманное счастье». Главные роли исполнили Валерия Высота, Степан Бекетов и Олег Алмазов.

Фото предоставлено пресс-службой канала Домашний

Со стороны жизни Екатерины могли бы позавидовать многие – шестнадцать лет счастливого брака, любящий и заботливый муж Алексей, прекрасная дочь-подросток Даша, свой успешный бизнес. Но все ли так гладко, как кажется на первый взгляд? Из-за сильной занятости Алексея Екатерина чувствует себя одинокой. Ей не хватает внимания мужа и кажется, что он отдаляется все больше и изменяет.

Именно в этот тяжёлый период Екатерина неожиданно встречает своего бывшего одноклассника и возлюбленного Игоря. Женщина находит утешение в его объятиях, но потом проклинает себя за минутную слабость и решает больше не с ним не видеться… Но у судьбы свои планы – она снова сводит Екатерину и Игоря вместе. Екатерина решает уйти от мужа к Игорю. И в этот момент она узнает, что беременна…

Производство: «Студия 2В»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова Продюсеры: Татьяна Серерюхина, Ася Гойзман, Екатерина Швейко, Сергей Серебряный Исполнительный продюсер: Евгений Парфенов Авторы сценария: Елена Метельская, Андрей Терехов

Режиссер-постановщик: Филипп Коршунов

Оператор-постановщик: Игорь Бучнев Художники-постановщики: Артем Агапов, Евгения Ширяева

В ролях: Валерия Высота, Олег Алмазов, Степан Бекетов, Валерий Кухарешин, Анастасия Тюнина, Ольга Миропольская, Софья Сажина, Виктор Терехов и другие.

Продолжит линейку историй любви

7 сентября в 19:00 проект «Созвучия любви». В главных ролях – Оксана Скоропад и Олег Назаров.

Фото предоставлено пресс-службой канала Домашний

Учительница музыки Тоня Калужина из маленького городка оказывается в трудной ситуации – закрывают музыкальную школу, где она работала, а муж Толя попадает в больницу с сердечным приступом.

Чтобы заработать на жизнь, Тоне приходится переехать в столицу – устроиться няней и репетитором в семью своей подруги детства. Вместе с работой Тоня нашла то, чего совсем не ожидала – новую любовь. Его зовут Андрей, он молод, хорош собой, работает спасателем и живет по соседству. Тоня понимает, что влюбилась, но ведь она замужем…

Что победит – страсть или долг? Кого выберет Тоня - мужа, с которым давно живет по привычке, или красавца-спасателя? Сохранит ли семью или окунется в водоворот безумной страсти?

Производство: «Амедиа Продакшн»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Татьяна Северюхина, Александра Виноградова, Наталия Клибанова, Олег Кириченко, Лев Крылевский

Исполнительные продюсеры: Леонид Меламуд, Ирина Конаныхина Автор сценария: Елена Исаева Режиссер-постановщик: Артур Румынский

Художник-постановщик: Гайрат Галеев Композитор: Игорь Крестовский В ролях: Оксана Скоропад, Олег Назаров, Оксана Скакун, Станислав Эркилевский, Максим Меркулов, Ника Вегель, Ирина Чериченко, Кристина Соболева, София Элик, Таисия Казакова, Ирина Шуркина, Борис Филиппов и другие.

8 сентября зрительницы смогут увидеть остросюжетную мелодраму «Сильная женщина». В главных ролях – Светлана Смирнова-Марцинкевич и Александр Константинов.

Фото предоставлено пресс-службой канала Домашний

Женя пытается простить мужу измену, чтобы спасти семью – все ради счастья их ребенка. Но она узнает, что Леонид снова ее предал, да еще и попал в тюрьму по обвинению в убийстве… Женя решает сначала вытащить супруга из камеры, а потом уже решать судьбу их брака.

Действительно ли Леонид изменил Жене или ее подозрения напрасны? Виновен ли он в убийстве?.. Сможет ли хрупкая Женя узнать всю правду?..

Производство: «Армада Филмз Продакшн»

Продюсер: Валентин Опалев Автор сценария: Елена Левина Режиссер-постановщик: Евгений Сологалов Оператор-постановщик: Роман Нижник Художник-постановщик: Артем Карван В ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Александр Константинов, Анна Попова, Станислав Тикунов, Елена Дудич, Ирина Малыгина, Анна Расстальная, Евгений Колораш, Максим Боряк, Юлия Гапчук, Вадим Кононов, Игорь Рода, Эдуард Джафаров, Константин Стоянчев, Людмила Смородина и другие.

Завершает неделю «Мелодрамы на миллион лайков»

9 сентября в 19:00 проект «Цена ошибки». Главные роли исполнили Светлана Смирнова-Марцинкевич и Иван Батарев.

Фото предоставлено пресс-службой канала Домашний

В жизни Ольги, выдающегося детского нейрохирурга, начинают происходить странные вещи. Кажется, сама судьба ополчилась против нее: она узнает об измене мужа с молодой домработницей и беременности этой женщины, на работе Ольгу обвиняют во взяточничестве, репутация ее рушится... Единственным человеком, который ее всерьез поддерживает, оказывается Николай, который делает ремонт в ее квартире. Он ведет себя, как настоящий мужчина. Ольга, сама того не ожидая, влюбляется в него... Но, как выясняется, Николай оказался в жизни Ольги неслучайно, и все происходящие события – результат его плана мести.

Что скрывает Николай и зачем он проник в дом Ольги? Сможет ли сердце подсказать Ольге правду и сумеет ли она распутать клубок интриг?

Производство: «Студия 2В»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова Продюсеры: Татьяна Северюхина, Ася Гойзман, Екатерина Швейко, Лев Крылевский Исполнительный продюсер: Евгений Парфенов Авторы сценария: Кира Худолей, Ася Гусеева Режиссеры-постановщики: Филипп Коршунов, Евгений Сологалов Оператор-постановщик: Игорь Бучнев Художник-постановщик: Артем Агапов Композитор: Илья Зудин В ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иван Батарев, Александр Кудренко, Евгения Лыкова, Глафира Козулина, Геннадий Смирнов, Юлия Зоркина, Сергей Бондарчук, Мария Срогович, Полина Теплякова и другие.

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