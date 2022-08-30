1 сентября в России отмечается День знаний

Торт Медовый с сырным кремом.

И в жизни каждого ученика, родителя, педагога 1 сентября – это особое событие, связанное с познанием нового, воспитанием ответственности и личностных качеств.

Все хлопоты, связанные с подготовкой ребёнка к 1 сентября ложатся на родителей: ручки, тетради, учебники и, конечно же, поздравление учителям!

Кап-кейк йогуртовый.

Как удивить учителя, чтобы презент подарил положительные впечатления? Как вкусно отпраздновать это событие, сделав настоящий праздник ребенку? Эти вопросы заботят каждого.

«Конфетки-Бараночки» уже подготовили линейку сладких подарков к 1 сентября, которые точно подарят массу вкусных впечатлений!

Торт Медовый с сырным кремом.

Готовьтесь к празднику без хлопот. Мы позаботимся о подарках и вкусных угощениях!

Заказ и доставка любимых блюд с сайта confetkibaranochki.ru – бесплатно при сумме заказа от 1000 рублей, +7-906-404-9470

Кулинарии «Конфетки-Бараночки» работают для Вас ежедневно по адресам:

ул. Мира, 12,

пр. Ленина, 5,

пр. Ленина, 93,

ул. Рокоссовского, 52,

ул. Рабоче-Крестьянская, 18

пр. Университетский, 21

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