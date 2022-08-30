1 сентября в России отмечается День знаний

Торт Медовый с сырным кремом.
И в жизни каждого ученика, родителя, педагога 1 сентября – это особое событие, связанное с познанием нового, воспитанием ответственности и личностных качеств.
Все хлопоты, связанные с подготовкой ребёнка к 1 сентября ложатся на родителей: ручки, тетради, учебники и, конечно же, поздравление учителям!
Кап-кейк йогуртовый.
Как удивить учителя, чтобы презент подарил положительные впечатления? Как вкусно отпраздновать это событие, сделав настоящий праздник ребенку? Эти вопросы заботят каждого.
«Конфетки-Бараночки» уже подготовили линейку сладких подарков к 1 сентября, которые точно подарят массу вкусных впечатлений!
Торт Медовый с сырным кремом.
Готовьтесь к празднику без хлопот. Мы позаботимся о подарках и вкусных угощениях!
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пр. Ленина, 5,
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