Алкоголик ночью пробрался в палату к девочкам в детское отделение больницы Волгограда

В отеделение провели инструктаж медиков, также проверят работу ЧОПа. Фото: ГКБ№1

Возмутительный случай в Городской больнице №1 в Кировском районе Волгограда произошел в ночь с 27 на 28 августа. Девочек в одной из палат офтальмологического отделения на первом этаже разбудил шум. К ним через окно пробрался мужчина. Незваный гость стал настойчиво разговаривать с юными пациентками, которые с трудом понимали, что происходит, требовал к себе внимания. Одна из девочек позвала на помощь – разбудила медперсонал.

Когда медики увидели пьяного незнакомого мужчину в отделении, они нажали на тревожную кнопку. К тому моменту, когда на вызов приехали сотрудники росгвардии, пьяница успел ретироваться.

Как пояснили сайту volgograd.kp.ru в облаздраве, взломщик сбил замок на решетке первого этажа – так он проник внутрь. Он не был агрессивен, а был дезориентирован и находился в состоянии алкогольного опьянения. Никто из детей не пострадал.

Кстати, больница охраняется ЧОПом. Ночью охрана должна обходить территорию по периметру. И не спать. Почему преступник проник незамеченным, причем, по идее, устроил изрядный шум, сбивая замок, предстоит выяснить.

- В настоящее время расследованием занимается полиция. Ситуация на контроле, в учреждении проведён дополнительный инструктаж сотрудников и работников охраны, - рассказали в комитете здравоохранения.

Полиция проводит проверку по факту происшествия Ну а родители пациентов просят тщательно проверить больницу на предмет охраны. Медучреждение находится в поселке Саши Чекалина, достаточно криминальном микрорайоне. И никто не даст гарантию, что следующий гость будет таким «добрым».