Игорь Артамонов: Образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Многочисленные акции, направленные на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма пройдут в Липецкой области с 29 августа по 29 сентября. Сегодня в регионе дан старт месячнику широкомасштабных профилактических действий, традиционно приуроченных к началу учебного года и окончанию летнего оздоровительного сезона. Основной целью акций, проводимых совместно сотрудниками ГИБДД и педагогами при поддержке общественных организаций, журналистов, родительских патрулей, других заинтересованных ведомств, является адаптация детей после летнего отдыха к условиям интенсивного дорожного движения.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, за семь месяцев этого года в регионе произошло 96 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в которых травмы различной степени тяжести получили 106 несовершеннолетних, пять погибли. Анализ ДТП с участием детей по категориям участников дорожного движения показывает, что чаще всего пострадавшие дети являлись пассажирами транспортных средств – 55,9% (62 ребенка, в том числе два погибли) и пешеходами 24,3% (27 несовершеннолетних, в том числе два погибли). Остается на высоком уровне число ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов – 11,7% (13 детей) и водителей мототранспорта – 8,1% (10 детей, в том числе один ребенок погиб).

Перед началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции примут активное участие в родительских собраниях и педагогических советах, в специальных тематических занятиях, беседах, инструктажах, проводимых для учащихся, в том числе с использованием специальных площадок и детских автогородков. В рамках акции «Внимание-дети!» будут проводиться пропагандистские акции «Лотерея вежливости», «Лайк водителю», «Граффити дорожной безопасности».

В эти дни сотрудники Госавтоинспекции будут заняты профилактикой и выявлением нарушений, связанных с обустройством улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций и местах массового притяжения детей (парков, учреждений культуры и спорта). Они также проверят техническое состояние школьных автобусов, соблюдение установленных требований к осуществлению организованных перевозок групп детей автобусами. Дорожные полицейские побывают в автошколах, где акцентируют внимание курсантов к особенностям оценки дорожной ситуации детьми и приемах предупреждения наездов на них, а также получения травм несовершеннолетними при их перевозках. Профилактические информационно-пропагандистские мероприятия с детьми и родителями будут проводиться в жилых зонах городов, сельских населенных пунктах. Профилактические инструктажи водителей состоятся в автопредприятиях региона.

В «День знаний», 1 сентября, будут приняты меры по приближению маршрутов патрулирования нарядов ДПС к школам и путям следования к ним учеников. В образовательных организациях побывают сотрудники ГИБДД и напомнят детям об основах дорожной безопасности. В сентябре будет реализован комплекс правоприменительных и информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на предотвращение дорожных рисков, связанных с нарушениями ПДД на пешеходных переходах, использованием средств индивидуальной мобильности, перевозкой несовершеннолетних пассажиров, несоблюдением скоростного режима юными водителями мототранспорта. На улицах городов и дорогах в районах области будут проводиться акции «Внимание – пешеход!», «Детское кресло – спасенная жизнь!» и ряд других. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.