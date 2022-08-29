ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров

Всего за 2022 год на финансовые меры поддержки старшего поколения банк направит около 500 млн рублей.

Чтобы получить дополнительную выплату от банка, пенсионерам достаточно с 29 августа по 30 ноября включительно подать заявление на перевод пенсионных выплат на карту «Мир» ВТБ и получить первую выплату на счет с 12 сентября по 30 ноября. Кроме того, каждому 10-тысячному пенсионеру, который получит первую пенсионную выплату в этот период, ВТБ выплатит 100 тысяч рублей. Средства от банка поступят на счета клиентов в период с 15 по 31 декабря.

«ВТБ оказывает адресную помощь незащищенным категориям населения в рамках инициативы «Семейный капитал», в которой особое внимание уделяется старшему поколению. Наша цель – оказать финансовую поддержку пенсионерам и создать комфортные условия для решения своих финансовых вопросов без посещения офиса банка. Сервис по переводу пенсии доступен в ВТБ Онлайн и на сайте банка, а пенсионную карту мы можем доставить клиенту домой», – комментирует Инна Земан, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.

Кроме этого, ВТБ оказывает ежемесячную финансовую поддержку пенсионерам, получающим пенсию в банке, начисляя ежемесячно 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей без дополнительных условий. У людей старшего поколения также есть возможность снимать наличные в сторонних банкоматах без комиссии, а их счета и карты ВТБ бесплатно страхует на случай мошеннических действий.

Стратегическая инициатива «Семейный капитал» ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов банка, актуальных на всех этапах семейной жизни. В рамках концепции ВТБ предлагает собственные финансовые и нефинансовые меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, подросткам и представителям старшего поколения.