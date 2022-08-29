Что известно о пожаре на рынке «Людмила» в Волжском

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В городе Волжский Волгоградской области накануне произошло крупное ЧП, которое буквально парализовало часть города. 28 августа в 17.05 загорелся рынок «Людмила». Черный дым был виден в разных частях города, жители слышали звуки хлопков. Пламя уничтожало имущество на Народном рынке и около него, людей эвакуировали из рядом стоящих домов. Огнем была охвачена соседняя 9-этажка на улице 40 лет Победы. Сайт volgograd.kp.ru публикует все, что известно о страшном пожаре на рынке в Волжском.

После поступившего сообщения о пожаре на место ЧП на улице 40 лет Победы прибыли 2 отряда Федеральной противопожарной службы, однако впоследствии численность пожарных увеличилась. Огонь стремительно распространялся по пластиковым обшивкам торгового комплекса. Горожане слышали звуки взрывов.

- Мои дети ехали мимо на машине, когда случился пожар. Я хлопки не слышала, но дым и гарь были. А про хлопки дети рассказывали, - отметила жительница Волжского Наталья.

После начала пожара волжане начали массово публиковать страшные видео и фотографии в социальные сети. Клубы черного дыма поднимались высокого в небо и были видны из разных точек города-спутника. Жители домов, которые находятся рядом с рынком, позакрывали все окна, чтобы копоть не шла в квартиры. Однако из-за сильного жара стеклопакеты лопались. «Дым валил прямо на стену дома», «Пламя и дыма было очень много», «Сколько людей без работы осталось. Только сегодня овощи покупали», «Катастрофа ужасная», «Стекла лопались в домах», «У многих окна треснули» - писали жители Волжского в социальных сетях после начала пожара.

Во время тушения огня были задействованы 49 человек и 16 единиц техники. Полицейским пришлось перекрыть движение по улице 40 лет Победы, так как была опасность для проезжающих мимо машин. Пламя уничтожило автомобили, которые были припаркованы у рынка «Людмила». Кроме того, загорелись несколько квартир в доме №63 по улице 40 лет Победы. Однако в МЧС отметили, что этот пожар не связан с ЧП в торговом комплексе.

- МЧС России опровергает переход огня с территории рынка в городе Волжский на рядом стоящий дом. Угроза распространения пожара за территорию рынка отсутствует, - отметили в спасательном ведомстве.

Если изначально МЧС сообщало о площади пожара в 100 квадратных метров, то затем он распространился на 7000 квадратных метров. С территории рынка были эвакуированы 153 человека. Никто не погиб и не пострадал. Также людей выводили из домов, им предложили дождаться окончания тушения пожара в автобусах.

- Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту пожара на рынке в Волжском. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в региональной прокуратуре.

Многие волжане стали рассуждать, что привело к такому ЧП в их городе. Некоторые отмечали, что огонь вспыхнул на крыше рынка, откуда распространился по всему комплексу. В павильоне проводился ремонт кровли. Именно неосторожное обращение с огнем сейчас является предварительной причиной возгорания. Об этом сообщили в прокуратуре и в МЧС.

- По предварительным данным причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ, - заявил начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин.

В МЧС решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Волжане до позднего вечера жаловались за едкий запах гари в городе из-за ЧП. На месте работали специалисты химико-радиометрической лаборатории. Они провели замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Предельно-допустимая концентрация не была превышена.

- Я не была на месте ЧП, живу через 2 микрорайона от рынка. Гарь у нас ощущалась до девяти часов вечера, - рассказала волжанка.

Пожарные локализовали огонь в 19.35 28 августа. Затем всю ночь они проливали конструкции рынка, который сгорел дотла. Полностью потушить пожар удалось только спустя более чем 13 часов после его начала – утром в понедельник в 6.24.