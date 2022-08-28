В МЧС назвали предварительную причину пожара на рынке в Волжском

Пожар был локализован в 19.35. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели назвали предварительную причину пожара на рынке «Людмила» в Волжском. Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин, ЧП могло произойти из-за нарушений при сварочных работах, которые выполнялись в торговом павильоне. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- По предварительным данным причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Специалисты химико-радиометрической лаборатории провели замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Предельно-допустимая концентрация не превышена, - отметил Николай Любавин.

Следователи могут возбудить уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Пожар на рынке в Волжском произошел днем 28 августа около пяти часов. Огонь распространился на площади 7000 квадратных метров. Были эвакуированы 153 человека. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал. В МЧС подчеркнули, что пламя не распространилось на соседние дома, о чем пишут в соцсетях и в некоторых СМИ. Пожар в 9-этажке рядом с рынком не связан с ЧП в торговых рядах. А вот на припаркованные машины огонь действительно перекинулся с рынка. Для жителей многоэтажек, которые находятся на улицах Мира и 40 лет Победы рядом с торговой зоной, организовали временные пункты размещения, пока пожарные справляются с огнем.

- В 19.35 возгорание было локализовано. Проводится проливка конструкций, - добавил начальник регионального Главка МЧС.

Отметим, 28 августа крупный пожар произошел в Иловлинском районе. Горела степь, из-за чего в детском лагере «Лазурный» пришлось досрочно завершить смену, ребят и девчат эвакуировали. В воскресенье из-за ухудшения пожароопасной обстановки губернатор провел оперативное совещание.