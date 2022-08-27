Звезды театра и кино на открытии кинофестиваля «Волгоградский факел»: лучшие фото с красной дорожки

Нонна Гришаева даст в Волгограде спектакль-концерт. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

27 августа в Волгоград чем-то напоминал Канны: кинозвезды в роскошных нарядах шли по красной дорожке, посылая воздушные поцелуи и улыбки свои поклонникам. В волгоградском НЭТе состоялась торжественная церемония открытия кинофестиваля «Волгоградский факел». Его приурочили ко Дню города. В Волгоград приехали десятки знаменитостей. Кто-то из звезд театра и кино будет работать в жюри фестиваля и выбирать лучшие работы, у других в ближайшие дни намечены спектакли, творческие встречи со зрителями и мастер-классы для студентов актерских отделений.

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 27 по 30 августа в Волгограде организованы специальные показы – зрителям представят более 30 полнометражных, короткометражных и документальных фильмов. У жителей города была возможность забронировать бесплатные билеты. Кроме того, в воскресенье в молодежном театре можно будет увидеть спектакль «Глупости», в котором сыграют актеры Влад Канопка, Анастасия Денисова и Максим Колосов. А в музыкальном театре состоится творческий вечер-концерт актрисы Нонны Гришаевой.

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участие в кинофестивале примут кинорежиссер и продюсер Екатерина Головня, артисты Наталья Гвоздикова, Сергей Шакуров, Юрий Чернов, Элеонора Шашкова, Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Алика Смехова, Лиза Арзамасова, Ирина Лачина, Максим Колосов, Игорь Скрипко, Анастасия Денисова и другие звезды. Волгоградцы уже увидели многих из них на красной дорожке. Артистов встретили с казаками и традиционной чаркой и поселили в гостиницу «Южная». Кто-то уже успел поделиться восторгом от нашего города.

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Я сегодня знакомлю с Волгоградом всю страну через свои соцсети. Я рассказала и об этом храме, который за три года построили, и о здании, из которого вытащили Паулюса. Мне приятно рассказать, что за Волгой есть песчаные пляжи и здесь во время отпуска можно побывать на кинофестивале, - поделилась Оксана Сташенко.

- Мой папа воевал под Сталинградом, его любимая фраза была «Мне Сталинградское сражение все мозги отбило». Но я так хочу впитать в себя этот Волгоград-Сталинград, впитать в себя эту боль, пережить это, понять, - рассказала на открытии советская и российская актриса Елена Борзова.

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости фестиваля "Волгоградский факел" на красной дорожке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Полную программу кинофестиваля смотрите здесь.