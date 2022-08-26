Под Волгоградом отец бросил трехмесячного ребенка через забор, малыш попал в реанимацию

Состояние малыша стабилизировалось

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Ленинского района Волгоградской области. Мужчине предстоит ответить за травмы собственному ребенку.

Как стало известно сайту volgograd.kp.ru 18 августа в поселке Коммунар между мужем и женой (официально не зарегистрированы) возник конфликт. В адрес друг друга сыпались взаимные обвинения. В пылу ссоры мужчина вырвал трехмесячную дочку из рук супруги и бросил через забор. Младенец получил тяжелейшие травмы. Мать девочки вызвала «скорую», которая экстренно госпитализировала малышку в реанимацию Ленинской районной больницы.

- После того, как удалось стабилизировать младенца, его доставили в клиническую больницу №7. На сегодняшний день ребенок переведен в нейрохирургическое отделение, состояние средней степени тяжести, - сообщили в облздраве.

Девочке предстоит длительное лечение и реабилитация.

Мужчину арестовали, он под следствием. Известно, что семья не на хорошем счету у местного участкового. Соседи довольно часто видели мужа с женой пьяными. У женщины несколько детей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.