Волгоградцы стали в два раза чаще использовать счета эскроу для покупки жилья

В Волгограде становится все больше дольщиков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области дольщики при покупке жилья все чаще используют эскроу-счета, которые служат гарантией от недобросовестных застройщиков. Только за шесть месяцев 2022 года в регионе «раскрыто» более 1300 эскроу-счетов почти на 4 миллиарда рублей – это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском отделении Южного главного управления Банка России.

- Счета эскроу – это понятный, доступный и безопасный инструмент покупки жилья в новостройках. Средства на них поступают в распоряжение строительной организации только после сдачи дома в эксплуатацию, что позволяет оградить покупателей квартир от недобросовестных застройщиков. Кроме того, такие счета защищены системой страхования вкладов на сумму до 10 миллионов рублей, - подчеркивает заместитель управляющего Волгоградским отделением Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

От долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу застройщики перешли три года назад. Сделали это, чтобы обезопасить вложения дольщиков в будущее жилье. За это время волгоградцы для покупки квартир в новостройках использовали 5327 счетов эскроу на 12,5 миллиарда рублей. Из них более 3,8 тысячи дольщиков еще ждут, когда построят и сдадут их дома. На счетах эскроу у них сейчас лежит 10,6 миллиарда рублей.

При этом за шесть месяцев 2022 года жители Волгограда и области заключили более 620 договоров долевого участия в строительстве на 2,7 миллиарда рублей.

Напомним, счет эскроу - это специальный счет в банке, на который покупатель квартиры в новостройке кладет деньги, а застройщик может их оттуда забрать, когда выполнит прописанные в договоре условия, то есть сдаст новостройку в эксплуатацию. Деньги на счету замораживаются до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. Банки в этом случае играют роль эскроу-агентов или независимых посредников.

Если застройщик заморозит стройку, как это не раз уже было с десятками долгостроев в Волгоградской области, то покупатель может рассчитывать на возврат уплаченной суммы. То есть без денег и без жилья дольщик не останется.