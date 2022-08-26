В Волгограде НЭТ прокомментировал скандал вокруг отмены спектакля, о котором написала Ксения Собчак

В театре официально прокомментировали ситуацию с премьерой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Если еще пару недель назад о премьере Нового экспериментального театра в Волгограде знали только в Волгограде, то теперь спектакль «Страсти по Тилю» и его возможную отмену обсуждают по всей стране. С критикой обрушилась Ксения Собчак, которая назвала это цензурой.

Спектакль по пьесе Григория Горина театры берут в свой репертуар довольно часто. Премьера состоялась в постановке Марка Захарова с Николаем Карачинцевым в главной роли еще в далеком 1974 году. Вот и один из ведущих театров Волгограда решил открыть им новый театральный сезон.

Но в начале недели появились первые слухи об отмене премьеры. Это обсуждали артисты, режиссеры, работники сцены. Причиной называли излишнюю бдительность руководства театра. Главный герой – это воплощение свободы, революции. А директор, мол, посчитала, что сейчас не время это показывать зрителю. Разговоры в кулуарах театра вышли за его пределы и стали предметом обсуждения общественности. В телеграм-канале бывшего депутат Облдумы и известного журналиста Ефима Шустермана появился «комментарий по поводу одной ситуации»:

- Во-первых, не снимает, а снял. Во-вторых, о том, что стало причиной снятия спектакля, никто толком не говорит… Созвонился с председателем комитета культуры Станиславом Малых. Спрашиваю: кто и почему дал команду снять премьерный спектакль?

Станислав Валерьевич был очень вежлив и весьма конкретен: первый раз слышу и вообще снимать спектакли с показа – это не его функция, в театре, дескать, руководство есть. Хорош, однако, председатель, подумалось мне–в подведомственном государственном учреждении ЧП едва ли не российского масштаба, а он, видите ли, ни сном ни духом.

В третьих, трудно допустить, что это решение принимала директор НЭТа Ангелина Шершень, а причина снятия спектакля –«что , якобы, в пьесе главной мыслью является призыв к революции!». Но если это так и директор проявила «революционную бдительность», то почему она потеряла ее, когда принимала решение о приглашении режиссера–постановщика и запуске спектакля в производство? – обозначил свою позицию Ефим Шустерман

Вскоре скандал перешел на новый уровень. Его заметила Ксения Собчак и опубликовала пост в своем телеграме.

- В Новом экспериментальном театре Волгограда отменили премьеру спектакля «Страсти по Тилю» по пьесе Г. Горина - это подтвердили сотрудники театра. На вопрос, почему убрали, говорят, "информации нет".

Но, как оказывается, есть. По кулуарам директор театра Ангелина Шершень довела до всех, что спектакль сняли якобы за то, что там есть, внимание: призыв к революции. Абсурд.

Спектакль о преследовании инакомыслящих и борьбе за свободу отменяют за месяц до премьеры. Когда вовсю шли репетиции, выделены и уже потрачены деньги на костюмы и декорации, - возмутилась светская львица.

На сайте театра премьера все еще 30 сентября.

На сайте театра до сих пор датой премьеры стоит 30 сентября. Больше половины билетов раскуплены. Так все-таки отменяют или нет?

Официальный ответ озвучила директор НЭТА Ангелина Шершень.

- НЭТ продолжает работу над спектаклем «Страсти по Тилю» (Режиссер Александр Баркар, г. Москва) и планирует выпустить его чуть позже в этом театральном сезоне, - обнадежила она.

По ее словам, причины две. Первая - сложность с материально-техническим обеспечением. Задержалась поставка некоторых материалов и оборудования. Время непростое: изменилась логистика, цены. Вторая - из театра уволились сразу две актрисы, которые заняты в спектакли. Причем одна из них была в главной роли.

- НЭТ, принимая как факт сложность обеспечения этой постановки (как в части материально-технического обеспечения, так в исполнительной части), решил поменять очередность выпускаемых премьер в 34-ом театральном сезоне, - цитирует руководителя официальный телеграм-канал НЭТа.

Так что волгоградцам, купившим билет на премьеру, придется подождать. А вот сколько, пока неизвестно. Видимо, пока не улягутся «Страсти по Тилю».