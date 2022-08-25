Домашний подготовил для своих зрительниц новые выпуски документального цикла "Предсказания"

Фото предоставлено пресс-службой канала «Домашний»

Весь мир сегодня стоит на пороге глобальных изменений, которые коснутся всего: экономики, социальной сферы, образования и медицины. Как же не прогадать? Как оказаться в новом мире на гребне волны? Эксперты строят прогнозы о наступлении всеобщей стабильности, прекращении экономического спада, кризисов и конфликтов... Кто из них окажется прав, а кто нет, покажет время.

Астрология – наука, которая помогает нам сделать правильный выбор, основываясь на конфигурациях планет. Верить ли звездам– решайте сами. Но все мы знаем – предсказания сбываются, это доказали великие прорицателиНострадамус, Вольф Мессинг, Ванга и Эдгар Кэйси.

Dомашний собрал астрологов, чьи прошлые прогнозы были точны, чтобы узнать будущее. Герои новых выпусков астрологи Ирина Абдраимова, Татьяна Борщ, Ирина Булгакова и Станислава Бояркинаподготовили прогнозы на вторую половину 2022 года и ближайшие пять лет. Также они дадут советы, как жить в этом сильно изменившемся мире в ближайшие годы, чтобы не потерять себя в штормах и бурях современности. Специалист по математическим методам прогноза Павел Андреев не только расскажет, что ждет простых людей, но и как исправить негативный прогноз жизни. Автор книг по астрологии, психологии, саморазвитию Рами Блект даст ведический прогноз на ближайшее время, а астролог и нумеролог Павел Чудинов расскажет, что стоит ждать каждому знаку Зодиака до конца 2022 года.

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