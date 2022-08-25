Дмитрий Аверов: Бизнес адаптируется, программа импортозамещения набирает обороты

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов

Спикер облсовета обсудил вопросы импортозамещения на крупном предприятии по производству топинамбура, а также проинспектировал, как идет строительство многоквартирного дома для переселения данковчан из аварийного жилья.

Первой точкой объезда спикера регионального парламента Дмитрия Аверова стала площадка ООО «ИстАгроДон». В прошлом году предприятие осуществило строительство и пуск линии по производству инулина и олигофруктозы из топинамбура, предназначенного для использования как в составе готовой пищевой продукции, так и в качестве преобиотического пищевого ингредиента.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов

Сейчас мощность завода по комплексной переработке достигает 500 тонн топинамбура в сутки, а годовой объем конечной продукции – 15 тыс. тонн. Также предприятие придерживается принципа зеленой экономики. Завод будет поставлять свою продукцию лидерам в производстве детского питания, хлебопекарной промышленности и позволит импортозаместить зарубежное сырье.

- Экономика региона стабильна, но сегодня есть серьезные вызовы. На примере этого предприятия мы видим, что бизнес адаптируется. Программа импортозамещения набирает обороты, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. - Это инновационный проект, который показывает стандарты экологического бизнеса. Важен тот факт, что производство обрабатывает новую культуру, которая экономически выгодна для сельхозпредприятий всего региона, как для малых, так и для крупных хозяйств. Кроме того, у этого продукта есть серьезный рынок сбыта.

В ходе встречи руководителями предприятия были подняты вопросы привлечения на это производство квалифицированных специалистов и обеспечения их жильем, а также увеличения площадей посева топинамбура, чтобы нарастить производственные мощности. Эта тема будет обозначена на профильном комитете облсовета.

Помимо этого, Дмитрий Аверов посетил стройплощадку в левобережной части Данкова. Здесь началось строительство многоквартирного 7-этажного жилого дома в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области на 2019-2025 годы».

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов

- Чуть меньше месяца назад мы предоставили подрядчику земельный участок. Сегодня мы видим, что монолит уже залит и дом начинает расти. Более 20 квартир здесь будут предоставлены для переселения из ветхого и аварийного жилья. Еще часть квартир получат дети-сироты. И одну секцию МКД пойдет на продажу. Работы застройщик планирует завершить до 2023 года, - пояснил глава Данковского района Валерий Фалеев.

Также в планах у местной администрации возвести еще один многоквартирный дом для переселенцев в этом районе.