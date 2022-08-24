Сотрудница ВТЗ стала лучшим наставником Волгоградской области

Лучший наставник в Волгоградской области работник ВТЗ Горюнова Людмила. Фото: ВТЗ

Людмила Горюнова, ведущий специалист по кадрам управления развития и привлечения персонала, признана лидером в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи».

Специалист ВТЗ презентовала на конкурсе инструменты вовлечения молодых сотрудников завода и студентов региональных вузов-партнеров в работу ежегодной Молодежной научно-практической конференции (МНПК) ТМК, где участники представляют собственные инновационные проекты по совершенствованию существующих технологий и бизнес-процессов. Людмила Горюнова в течение десяти лет является наставником участников заводских МНПК и помогает молодым специалистам пройти сложный подготовительный отбор на заводских научно-практических конференциях.

«На ВТЗ выстроена система наставничества, которая позволяет более эффективно включать сотрудников в бизнес-процессы компании. В 2021 году в конкурсе наставников ВТЗ был признан лучшим в стране в номинации «Наставничество в области прорывных технологий». Отмечу, что предприятие всегда делится опытом и готово перенимать лучшие практики коллег из различных отраслей», — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Всего в региональном этапе конкурса «Лучшие практики наставничества-2022» участвовали двенадцать предприятий Волгоградской области. Экспертный совет учитывал качество практических наработок, результативность, вероятность развития наставнического опыта и его применения за пределами региона. Представитель ВТЗ представит Волгоградскую область на всероссийском этапе конкурса.

Волжский трубный завод (https://vtz.tmk-group.ru/) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.

ВТЗ в Контакте