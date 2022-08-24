Кубок «Комсомольской правды» по футболу прошел на ура!

Фото: Андрей МАЛЫЙ

Соревнования среди четырех корпоративных команд прошли на натуральном газоне стадиона «Зенит». Футбольные коллективы в честной борьбе выясняли, кто же из них сильнее. Болельщики активно поддерживали свои команды, а футболисты выкладывались по полной. Зрелищность матча до последнего держала зрителей в напряжении.

Кубок между собой разыграли команды ООО «Производственная фирма «АКСИОС», АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду, Главного Управления МЧС России по Волгоградской области. Коллективы показали хороший футбол и заряженность на победу. Они регулярно играют в футбол и уже встречались между собой ранее.

Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

По регламенту турнира сначала состоялись два полуфинальных матча. В первом из них между собой сыграли полицейские и спасатели. Сотрудники ОГИБДД городского Управления МВД первыми открыли счет, но это не смутило МЧС. Команда спасательного ведомства смогла догнать соперников, а затем забить еще. В итоге победу со счетом 2:1 одержал коллектив МЧС.

Фото: Андрей МАЛЫЙ

Во втором полуфинале встретились «АКСИОС» и «Титан-Баррикады», игра прошла в атмосфере спортивного азарта.

Игроки компании, которая уже 30 лет на рынке промышленных уплотнений, мощно начали матч, штурмуя чужие ворота. Уже к перерыву «АКСИОС» вел со счетом 2:0. Не смотря на травму, вратарь «Титан-Баррикады» героически смог продолжить игру и неоднократно спасал свою команду. Основное время завершилось вничью 2:2, тогда для определения финалиста пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти. Коллективы сделали по три удара, команда «Титан-Баррикады» забила два мяча, игроки «АКСИОС» только один, поэтому победа досталась заводчанам.

В малом финале команды городской Госавтоинспекции и «АКСИОС» устроили пиршество забитых мячей. Полицейские выходили вперед, их догоняли. И все же выиграла со счетом 5:2 команда ОГИБДД городского Управления МВД, которая заняла третье место.

Фото: Андрей МАЛЫЙ

В финале встретились «Титан-Баррикады» и « МЧС». Матч уже проходил, когда на улице стемнело, под свет прожекторов, но футболисты не прекращали радовать болельщиков атакующим футболом. Обе команды угрожали воротам соперника, но у заводчан мяч не шел в ворота, а спасатели завершали свои атаки голами. В итоге коллектив МЧС оказался сильнее со счетом 4:0 и стал обладателем Кубка «Комсомольской правды», футболисты «Титан-Баррикады» заняли второе место.

На церемонии награждения все участники турнира получили памятные призы от Ангарского «Экопарка» и кинотеатра MORI CINEMA , кубки, грамоты.

I место команда Главного Управления МЧС России по Волгоградской области. Фото: Эльмира КИМ

Победители кубка «Комсомольской правды» праздновали успех вместе с болельщиками и не скрывали своих эмоций.

II место заняла команда АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Фото: Эльмира КИМ

Получился настоящий праздник футбола, во время которого каждый его участник получил удовольствие от игры.

III место у команды ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

На волгоградских предприятиях уделяется большое внимание спорту, поэтому они с радостью выступают на корпоративных турнирах. Фотогалерея здесь.

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