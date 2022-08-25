За смерть роженицы и ребенка перинатальный центр выплатит более 3 млн рублей семье Мачкалян из Волгограда

Елена и Арам Мачкалян ждали второго ребенка, сына. Фото из семейного архива.

Больше пяти лет потерявший любимую жену и нерожденного сына волгоградец Арам Мачкалян искал справедливости в судах. За смерть роженицы и ребенка ответили и врачи, и патологоанатомы, подменившие органы умершей при вскрытии. 25 августа 2022 состоялся еще один суд. Волжский городской суд взыскал с перинатального центра №1 Волжского в пользу семьи Мачкалян более 3,2 миллиона рублей - компенсацию морального вреда и расходы на погребение в связи с оказанием некачественных медицинских услуг, которые привели к смерти Елены Мачкалян и малыша, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В пользу Арама Мачкаляна суд взыскал 1 миллион рублей компенсации и похоронные расходы – 40 тысяч рублей. Еще 1 миллион получит оставшаяся без матери дочь. Также перинатальный центр будет выплачивать девочке по 5799 рублей в месяц в связи со смертью кормильца, пока ей не исполнится 18 лет. Еще 208 788 рублей составила эта выплата за три прошедших года. И по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда получат родители погибшей Елены Мачкалян. Решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, Елена Мачкалян умерла в больнице на 30-й неделе беременности. Волгоградка готовилась стать мамой во второй раз. Ее с температурой несколько дней возили по разным больницам. Сначала погиб малыш, после кесарева сечения скончалась и Елена. Экспертиза впоследствии установила, что их можно было спасти, если бы врачи не наделали ошибок.

Также следователи установили, что патологоанатомы Колченко, Герасименко и Черкасова подделали причины смерти, подменив органы в морге. Образцы посмертных анализов женщины подменили на образцы больного гепатитом мужчины, чтобы «не портить» статистику материнской и детской смертности и подтвердить диагноз «аутоиммунный гепатит». Обжаловать приговор им не удалось.

Врачей перинатального центра Волжского также признали виновными в оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы.

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Родственники погибших считают, что так патологоанатомы скрывали реальную причину смерти (подробности, видео).

Пока врачи ставили диагноз, беременная волгоградка потеряла ребенка, а через 13 дней умерла сама Убитый горем супруг винит в смертях медиков и требует расследования (с чего все начиналось, подробности).