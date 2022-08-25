Под Волгоградом мать, которая на неделю заперла 9-летнюю дочь в квартире без еды и связи, направят на принудительное лечение

Дело передали в прокуратуру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела 30-летней жительницы города Волжского, которая в марте 2022 года на неделю заперла свою 9-летнюю дочь в квартире без еды и связи. Голодный и отчаявшийся ребенок вышел на балкон и стал звать прохожих на помощь. Девочку спасли. Мать признали невменяемой, ей предстоит принудительное лечение за истязание ребенка и неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- Как показала судебно-психиатрическая экспертиза, 30-летней женщине рекомендовано принудительное лечение в медицинской организации, - рассказали в следственном управлении.

По данным следствия, 30-летняя мать с дочкой снимала в Волжском квартиру. У женщины было еще двое детей - 7-летний сын живет с отцом, а 5-летнюю дочь забрали, лишив волжанку родительских прав. Старшую дочь женщина часто оставляла одну в запертой квартире без присмотра и еды. На этот раз у девочки на неделю было немного хлеба и два пакета лапши быстрого приготовления. Когда ребенку пришли на помощь, у нее были признаки сильного истощения.

Сколько времени проведет мать девочки на принудительном психиатрическом лечении, решит суд. Дело направили прокурору.