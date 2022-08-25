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Общество25 августа 2022 11:47

В Волгограде на архитектурном фестивале «ЭкоБерег» представили 50 проектов застройки Нижнего Тракторного

Фото проектов можно увидеть на выставке на Центральной набережной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Архитекторы представили 50 концепций застройки территории бывшего тракторного завода.

Архитекторы представили 50 концепций застройки территории бывшего тракторного завода.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 25 августа открылся XI Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег». На верхней террасе Центральной набережной участники представили выставку из 50 проектов архитектурно-градостроительной концепции развития Нижнего Тракторного. Помимо жилых домов, школ и детсадов на месте бывшего тракторного завода на берегу Волги предлагают прорыть каналы, построить студенческий кампус, марину для яхт, разбить парк. Члены жюри уже составили шорт-лист, победителей фестиваля назовут 27 августа, сообщил сайту volgograd.kp.ru президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Проекты можно посмотреть в течении трех дней.

Проекты можно посмотреть в течении трех дней.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- «ЭкоБерег» идеально подходит для Волгограда, потому что грех иметь под боком такую реку и не сделать несколько предложений по благоустройству береговой полосы. Предложения очень интересные, поступило 104 заявки, до финиша дошли 50 проектов. Тема очень сложная – гигантская территория, тяжелый градостроительный проект, но посмотрев концепции, мы поняли, что это высокопрофессиональные классные работы. Надеюсь, что проекты-лауреаты получат возможность реализации, - поделился Николай Шумаков.

Команды-участники фестиваля предложили варианты наполнения пространства площадью 365 гектаров на Нижнем Тракторном. В каждом проекте есть жилые дома, зоны отдыха, прогулочная набережная, рокадная дорога до Спартановки и продолжение линии скоростного трамвая. Но у каждой концепции свои фишки.

ПРОЕКТ «ГОРОД МАСТЕРОВ»

- Мы рассматриваем этот участок как парковую территорию, - рассказывает о проекте архитекторов из Воронежа, Москвы и Волгограда Максим Соколов. – В нашем проекте плотность застройки в три раза меньше нормативной, 70% занимает парковая территория. И развитие Нижнего Тракторного предполагается не как жилого квартала, а как места патриотического воспитания.

Проект "Город мастеров".

Проект "Город мастеров".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Рядом с кадетским корпусом имени Слипченко архитекторы предлагают расположить кадетский морской корпус имени Ушакова. Улицу имени Адмирала Ушакова предлагают переименовать в проспект и сделать здесь водный канал. Овраг рядом – превратить в тренировочный бассейн, рядом построить учебные верфи для юных судостроителей. Дальше на берегу – построить жилой квартал для Героев России и олимпийских чемпионов. Привлечение этих людей в Волгоград даст дополнительный толчок для развития, считают авторы проекта. В центре участка предлагают сделать площадь искусств с музыкальной и художественной школой, библиотекой и жильем для художников, музыкантов и других творческих людей. Дальше – город счастливых людей и звездный город.

Проект "Город мастеров".

Проект "Город мастеров".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПРОЕКТ «ВОЛГА-ГРАНД-КАНЬОН»

Команда архитекторов компании «Новые горизонты» из Сочи решила сделать ставку на организацию рельефа и предлагает сделать на территории бывшего тракторного завода каньон, который будет совпадать по уровню с водохранилищем и соединяться с Мокрой Мечеткой.

Проект ВОЛГА-ГРАНД-КАНЬОН.

Проект ВОЛГА-ГРАНД-КАНЬОН.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В этом каньоне будет протекать основная жизнь. В верхней части будет как жилье, так и коммерческая, общественная часть. Помимо этого будут кластеры – спортивный, коммерческий, студенческий кампус. Сохраняется структура существующего памятника истории и архитектуры, представленного регулярной застройкой на Нижнем Тракторном. Одна из целей проекта – гармонично вписать существующий поселок в общее пространство. На берегу расположили марину на 400 яхт – это будет еще одна из точек притяжения. Нулевую продольную мы старались спрятать максимально под землю, чтобы не мешать пешеходным потокам. То же касается и улицы Тракторостроителей. Трамвайные пути и кольцо идут по виадуку. На Мокрой Мечетке - студенческий кампус. Мы постарались сделать эту территорию максимально комфортной для людей, - рассказывает Николай Уваров.

Проект ВОЛГА-ГРАНД-КАНЬОН.

Проект ВОЛГА-ГРАНД-КАНЬОН.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПРОЕКТЫ ВОЛГОГРАДСКИХ СТУДЕНТОВ

В финал фестиваля «ЭкоБерег» прошли и два проекта волгоградских студентов-архитекторов ИАиС ВолгГТУ. Третьекурсники ставку сделали на жилые благоустроенные кварталы с объектами обслуживания, сохранили существующий парк, ДК, ТРК, продлили Нулевую продольную. Оставили место и для производственных территорий с санитарно-защитной зоной.

Проект волгоградских студентов.

Проект волгоградских студентов.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Второй проект также предусматривает жилую зону с объектами обслуживания, детским садами, школами в увязке с существующей застройкой и памятниками архитектуры. Но структура уже другая, чтобы был удачный вид на рекреационную зону, на прибрежную территорию. Также даны предложения по размещению студенческого кампуса и благоустройству поймы Мокрой Мечетки. Но действующие цеха завода в этом проекте уже не учтены, - рассказывает о проектах стуждентов преподаватель университета Мария Захарова.

Проект волгоградских студентов.

Проект волгоградских студентов.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

КАКИМ ЕЩЕ ВИДЯТ НИЖНИЙ ТРАКТОРНЫЙ АРХИТЕКТОРЫ

- Есть уже готовые проекты, которые хоть сейчас можно отдавать в реализацию, есть поисковые, есть креативные идеи, - отмечают члены международного жюри. – Мы стараемся отметить те работы, которые отличаются новаторским подходом, оригинальностью, новизной решений. Надеюсь, они послужат драйвером развития города.

Проект Волга-ТЭК.

Проект Волга-ТЭК.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект.

Проект.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект.

Проект.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект.

Проект.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Берег времен".

Проект "Берег времен".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Для нашего города большая честь принимать фестиваль «ЭкоБерег». Серьезная работа была проделана, мы получили рекордное количество заявок, такого не было за всю 11-летнюю историю фестиваля, - отмечает председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова. – На мой взгляд, каждый район Волгоград должен иметь выход к реке. Начнем с самого северного – это северные ворота нашего города, первый шаг. Центральная набережная уже готова, на днях откроется очередной этап и у нас будет самая красивая набережная. Нам есть, куда развиваться - впереди Ворошиловский и Советский районы.

50 проектов участников фестиваля «ЭкоБерег» можно будет посмотреть на Центральной набережной у фонтана «Искусство» по 27 августа.

Проект "Волготракт".

Проект "Волготракт".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Волжский ренессанс".

Проект "Волжский ренессанс".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Круги на воде".

Проект "Круги на воде".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект EcoLine

Проект EcoLine

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Новая Журковка".

Проект "Новая Журковка".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Трансформация наследия".

Проект "Трансформация наследия".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Форпост".

Проект "Форпост".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Царицынские кварталы".

Проект "Царицынские кварталы".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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