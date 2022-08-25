В Волгограде на архитектурном фестивале «ЭкоБерег» представили 50 проектов застройки Нижнего Тракторного

Архитекторы представили 50 концепций застройки территории бывшего тракторного завода. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 25 августа открылся XI Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег». На верхней террасе Центральной набережной участники представили выставку из 50 проектов архитектурно-градостроительной концепции развития Нижнего Тракторного. Помимо жилых домов, школ и детсадов на месте бывшего тракторного завода на берегу Волги предлагают прорыть каналы, построить студенческий кампус, марину для яхт, разбить парк. Члены жюри уже составили шорт-лист, победителей фестиваля назовут 27 августа, сообщил сайту volgograd.kp.ru президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Проекты можно посмотреть в течении трех дней. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- «ЭкоБерег» идеально подходит для Волгограда, потому что грех иметь под боком такую реку и не сделать несколько предложений по благоустройству береговой полосы. Предложения очень интересные, поступило 104 заявки, до финиша дошли 50 проектов. Тема очень сложная – гигантская территория, тяжелый градостроительный проект, но посмотрев концепции, мы поняли, что это высокопрофессиональные классные работы. Надеюсь, что проекты-лауреаты получат возможность реализации, - поделился Николай Шумаков.

Команды-участники фестиваля предложили варианты наполнения пространства площадью 365 гектаров на Нижнем Тракторном. В каждом проекте есть жилые дома, зоны отдыха, прогулочная набережная, рокадная дорога до Спартановки и продолжение линии скоростного трамвая. Но у каждой концепции свои фишки.

ПРОЕКТ «ГОРОД МАСТЕРОВ»

- Мы рассматриваем этот участок как парковую территорию, - рассказывает о проекте архитекторов из Воронежа, Москвы и Волгограда Максим Соколов. – В нашем проекте плотность застройки в три раза меньше нормативной, 70% занимает парковая территория. И развитие Нижнего Тракторного предполагается не как жилого квартала, а как места патриотического воспитания.

Проект "Город мастеров". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Рядом с кадетским корпусом имени Слипченко архитекторы предлагают расположить кадетский морской корпус имени Ушакова. Улицу имени Адмирала Ушакова предлагают переименовать в проспект и сделать здесь водный канал. Овраг рядом – превратить в тренировочный бассейн, рядом построить учебные верфи для юных судостроителей. Дальше на берегу – построить жилой квартал для Героев России и олимпийских чемпионов. Привлечение этих людей в Волгоград даст дополнительный толчок для развития, считают авторы проекта. В центре участка предлагают сделать площадь искусств с музыкальной и художественной школой, библиотекой и жильем для художников, музыкантов и других творческих людей. Дальше – город счастливых людей и звездный город.

Проект "Город мастеров". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПРОЕКТ «ВОЛГА-ГРАНД-КАНЬОН»

Команда архитекторов компании «Новые горизонты» из Сочи решила сделать ставку на организацию рельефа и предлагает сделать на территории бывшего тракторного завода каньон, который будет совпадать по уровню с водохранилищем и соединяться с Мокрой Мечеткой.

Проект ВОЛГА-ГРАНД-КАНЬОН. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В этом каньоне будет протекать основная жизнь. В верхней части будет как жилье, так и коммерческая, общественная часть. Помимо этого будут кластеры – спортивный, коммерческий, студенческий кампус. Сохраняется структура существующего памятника истории и архитектуры, представленного регулярной застройкой на Нижнем Тракторном. Одна из целей проекта – гармонично вписать существующий поселок в общее пространство. На берегу расположили марину на 400 яхт – это будет еще одна из точек притяжения. Нулевую продольную мы старались спрятать максимально под землю, чтобы не мешать пешеходным потокам. То же касается и улицы Тракторостроителей. Трамвайные пути и кольцо идут по виадуку. На Мокрой Мечетке - студенческий кампус. Мы постарались сделать эту территорию максимально комфортной для людей, - рассказывает Николай Уваров.

Проект ВОЛГА-ГРАНД-КАНЬОН. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПРОЕКТЫ ВОЛГОГРАДСКИХ СТУДЕНТОВ

В финал фестиваля «ЭкоБерег» прошли и два проекта волгоградских студентов-архитекторов ИАиС ВолгГТУ. Третьекурсники ставку сделали на жилые благоустроенные кварталы с объектами обслуживания, сохранили существующий парк, ДК, ТРК, продлили Нулевую продольную. Оставили место и для производственных территорий с санитарно-защитной зоной.

Проект волгоградских студентов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Второй проект также предусматривает жилую зону с объектами обслуживания, детским садами, школами в увязке с существующей застройкой и памятниками архитектуры. Но структура уже другая, чтобы был удачный вид на рекреационную зону, на прибрежную территорию. Также даны предложения по размещению студенческого кампуса и благоустройству поймы Мокрой Мечетки. Но действующие цеха завода в этом проекте уже не учтены, - рассказывает о проектах стуждентов преподаватель университета Мария Захарова.

Проект волгоградских студентов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

КАКИМ ЕЩЕ ВИДЯТ НИЖНИЙ ТРАКТОРНЫЙ АРХИТЕКТОРЫ

- Есть уже готовые проекты, которые хоть сейчас можно отдавать в реализацию, есть поисковые, есть креативные идеи, - отмечают члены международного жюри. – Мы стараемся отметить те работы, которые отличаются новаторским подходом, оригинальностью, новизной решений. Надеюсь, они послужат драйвером развития города.

Проект Волга-ТЭК. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Берег времен". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Для нашего города большая честь принимать фестиваль «ЭкоБерег». Серьезная работа была проделана, мы получили рекордное количество заявок, такого не было за всю 11-летнюю историю фестиваля, - отмечает председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова. – На мой взгляд, каждый район Волгоград должен иметь выход к реке. Начнем с самого северного – это северные ворота нашего города, первый шаг. Центральная набережная уже готова, на днях откроется очередной этап и у нас будет самая красивая набережная. Нам есть, куда развиваться - впереди Ворошиловский и Советский районы.

50 проектов участников фестиваля «ЭкоБерег» можно будет посмотреть на Центральной набережной у фонтана «Искусство» по 27 августа.

Проект "Волготракт". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Волжский ренессанс". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Круги на воде". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект EcoLine Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Новая Журковка". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Трансформация наследия". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект "Форпост". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА