Появился список лучших волгоградских школ по количеству поступивших в ведущие вузы страны

Специалисты смотрели количество абитуриентов, поступивших в ведущие вузы страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейтинговое агентство RAEX, специализирующееся на аналитике образовательной системы, провело исследование количества абитуриентов, поступивших в ведущие вузы страны. На основе этого составило рейтинги школ. В списки попали образовательные учреждения из 38 регионов, в том числе из Волгоградской области.

В рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников 200 названий. Специалисты смотрели, чьи выпускники наиболее успешно поступают в лучшие вузы России. Лидерами стали московские учреждения. Первое место у СУНЦ МГУ, на втором - Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, на третьей позиции челябинский Физико-Математический лицей № 31. Из Волгоградской области на 57 месте оказалась средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева из Волжского. Она же попала еще в один рейтинг - школ, которые готовят самое большое количество абитуриентов для лучших вузов. В нем она на 177 месте. Других образовательных учреждений из нашего региона там нет.

На 4 место оказались волжане и в списке лучших школ по ЮФО (отдельные рейтинги по округам). На 9 месте из 20 возможных волгоградский лицей №5.

Составили аналитики и перечень из 10 школ по каждому региону страны. Опять же смотрели, сколько выпускников оказываются студентами ведущих университетов.

Вот этот рейтинг:

1) Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева (Волжский)

2) Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина (Волгоград)

3) Лицей № 3 (Волгоград)

4) Гимназия № 3 (Волгоград)

5) Лицей № 1 (Волгоград)

6) Гимназия №1 (Волгоград)

7) Лицей № 2 (Волгоград)

8) Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 12 (Волжский)

9) Гимназия № 5 (Волгоград)

10) Лицей № 1 (Волжский)

Так что если вы мечтает, чтобы сын учился в МГУ или дочка поступила в «Бауманку», стоит задуматься о переезде в Волжский. Именно там готовят лучших будущих студентов.