Олег Савченко: «Механизмы поддержки бизнеса нужно сделать прозрачными, доступными и понятными»

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова.

В России на сегодняшний день существует множество институтов поддержки бизнеса. Государство разработало немало механизмов финансовой помощи для предпринимателей, которые сначала испытывали сложности из-за пандемии, теперь из-за санкций. Главное пожелание бизнеса, чтобы власти им не мешали и меньше регулировали их деятельность. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Олега Савченко, институтам поддержки важно четко вникать в проблематику бизнеса.

- Сейчас – новые трудности, связанные с потребительским спросом и с теми арендаторами, которые ушли и из конкретного торгового центра, и в целом из России. Эти сложности государство должно переживать вместе с бизнесом. Механизмов поддержки более чем достаточно, но нужно сделать их прозрачными, доступными и понятными. Нужно, чтобы эти деньги доставались не жуликам, мошенникам и родственникам, а тем эффективным компаниям, которые уже показали и доказали, что они могут развиваться в сложнейших условиях, - считает Олег Савченко.

В последние годы в стране снижают административные барьеры и бюрократическую волокиту, признают, что не нужно «кошмарить бизнес». Но все же эксперты сходятся во мнении, что предприниматели у государства на «коротком поводке».

- Плюсы в том, что за счет «короткого поводка» государство знает о проблемах бизнеса, с которыми он сталкивается каждый день. Это важно для того, чтобы государство быстро реагировало, помогало. Минус, когда власть чересчур затягивает этот поводок, тогда бизнес чествует себя ущербным, ощущает опасность, - подчеркивает политик.

По мнению Савченко, руководитель конкретного предприятия всегда чувствует угрозу, что государство в лице нерадивого чиновника покусится на важную его часть жизни. Эти опасения подтверждает множество возбужденных на представителей власти уголовных дел.

- С одной стороны государству нельзя отпускать бизнес в свободное плавание, потому что это опасно для государства и для бизнеса тоже, - рассуждает Олег Савченко. - С другой стороны, получается, что государство не доверяет предпринимателю изначально и всецело контролирует, оказывая психологическое давление. Это плохо сказывается на атмосфере и климате бизнеса в нашей стране. Без взаимного доверия проиграют все.