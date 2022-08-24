В Волгограде под суд пойдут 7 мошенников, которые ломали пластиковые окна и брали деньги за ремонт

Пенсионеры отдавали мошенникам все свои сбережения, боясь остаться без окон и света. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде перед судом предстанут семь участников организованной группы, которых обвиняют в мошенничествах под видом ремонта пластиковых окон. Аферисты проникали в дома доверчивых пенсионеров, ломали окна и электропроводку во время осмотра и драли за их восстановление огромные деньги. От действий лжеремонтников пострадали 12 человек, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Среди пострадавших 12 пожилых волгоградцев, общая сумма причиненного им ущерба составляет почти 2 миллиона рублей, - рассказали в полиции.

Среди мошенников оказались волгоградцы от 24 до 50 лет, пятеро из семи ранее были судимы. Делая вид, что занимаются профилактикой окон, они умышленно ломали фурнитуру, вынуждая пенсионеров отдавать все их сбережения за ремонт. То же самое проворачивали и с электропроводкой. Один из подельников отвлекал хозяина, другой портил розетки так, чтобы вызвать короткое замыкание. После пенсионеров пугали пожаром и огромными тратами, и за десятки тысяч рублей продавали им дешевые стабилизаторы напряжения.

Все это оформляли договорами, а услуги оценивали от 100 до 400 тысяч рублей. Пенсионеры, боясь остаться без окон и электричества, отдавали мошенникам последнее. Доказательством тому послужили деньги, телефоны, печать и документы несуществующей фирмы, которые изъяли во время обысков. А все заработанное мошенники тратили на развлечения и роскошный отдых. Сейчас пятерых подозреваемых отправили в СИЗО, двое под домашним арестом. Дело передали в суд.