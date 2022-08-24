В Волгоградской области озаботились созданием и учетом бомбоубежищ

Убежища должны быть в каждой больнице и на предприятиях. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области озаботились созданием и учетом убежищ и противорадиационных укрытий. Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения подготовил проект изменений в постановление «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны». К нему прилагается положение по сохранению и рациональному использованию убежищ. До 26 августа 2022 года от заинтересованных лиц и предприятий принимают предложения в рамках независимой антикоррупционной экспертизы, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы.

Согласно постановлению, комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения должен определить, сколько региону нужно защитных сооружений гражданской обороны, а также вместе с местными властями вести учет уже существующих и создаваемых убежищ и контролировать их состояние. Совместно с МЧС чиновники должны будут сделать перспективный план оценки технического состояния объектов ГО.

В положении прописано, что именно будут учитывать чиновники. Это не только бомбоубежища, но и противорадиационные и простые укрытия, специализированные склады, станции обеззараживания и санитарно-обмывочные пункты, прочие объекты ГО.

Создать такие убежища в регионе должны для максимального числа работников предприятий особой важности, имеющих мобилизационный заказ в военное время. Для остальных организаций – для наибольшей смены. То же качается радиационных укрытий и укрытий. Кроме того, убежища должны подготовить для нетранспортабельных пациентов и медперсонала больниц.

Предполагается, что в мирное время все эти убежища и сооружения будут использовать в интересах экономики, а также для обслуживания населения и его защиты от ЧС природного и техногенного характера. В них могут располагаться как санитарно-бытовые помещения, так и закусочные, учебные комнаты, тиры и магазины, мастерские и ателье. При использовании защитных сооружений под склады и автостоянки, загружать их рекомендуют не более, чем на 50%. При этом подготовить объекты ГО к использованию по назначению должны в заданные сроки. Отвечать за это будут начальники предприятий и организаций, в которых они расположены.

Напомним, провести ревизию бомбоубежищ поручил главам регионов секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Областные чиновники заявили, что таковых убежищ в регионе достаточно. Однако позже в мэрии уточнили, что в существующие убежища миллионного Волгограда поместятся всего 15 тысяч человек.