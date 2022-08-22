Волгоградцам предлагают обсудить размещение радиоактивных отходов рядом с поселком Кузьмичи

Ознакомиться с эаключением экологов можно на сайте предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На комитете природных ресурсов Волгоградской области появился интересный документ: «Уведомление о проведение общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов». По сути, у волгоградцев спрашивают, можно ли разместить на территории Кузьмичевского сельского поселения склад радиоактивных отходов.

Как оказалось, режимный объект ФГУП «РАДОН» находится в пяти километрах от поселка вот уже не один десяток лет – с 1960 года. Его можно даже увидеть с московской трассы возле поворота на хутор Грачи. Правда, большинство местного населения понятия не имеют, что находится за колючей проволокой и особо не интересовалось. Поэтому на вопрос «А вы будете участвовать в обсуждении» многие реагировали с испугом: "как радиоактивные отходы?"

Глава Кузьмичей Петр Борисенко, конечно, знает про склады с отходами под особой охраной на территории поселения. Но это федеральный уровень, совсем не муниципальная зона ответственности.

На самом предприятии ФГУП «РАДОН» пояснили, что обсуждение и экологическая экспертиза необходимы для получения лицензии. Компания меняет юридическое лицо, а значит, нужен новый документ. Те есть, все останется по-прежнему: склады, сотрудники, сами радиоактивные отходы, система работы. Просто название чуть другое.

Теперь «РАДОНУ» предстоит получить заключение экологов о «проведения оценки воздействия на окружающую среду». Сроки с 1 июля по 31 октября. И собрать мнение жителей в течение месяца. Правда, о самом анкетировании люди просто не знают – не каждый мониторит сайт природных ресурсов Волгоградской области в поисках информации.

На данный моменты материалы по экологической оценке и обоснованию лицензии есть на сайте «Радона» в разделе Экология. Там же можно найти опросные листы.

Правда, нужно помнить, что мнения волгоградцев собрать обязаны, а вот исполнять пожелания – нет. Законом это не предусмотрено.