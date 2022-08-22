«Ивановы-Ивановы» продлены на новый сезон

Фото предоставлено АО «СТС»

Фото предоставлено АО «СТС»

Фото предоставлено АО «СТС»

Фото предоставлено АО «СТС»

Фото предоставлено АО «СТС»

Кроме трюков, исполнителей главных ролей ожидают внешние преображения. Так, мама 11-летнего сына Анна Уколоваснова пройдёт испытание беременностью, но уже на съёмочной площадке,примерив поролоновый живот, аеё коллегаСтанислав Дужниковпопрощается с сельскими рубашками и перейдёт на деловой стиль. Строгие костюмы для актёра, чей рост составляет 192 сантиметра, привозили из Нижнего Новгорода и Беларуси. «Задача усложнилась, так как многие бренды ушли, сейчас период отпусков, поэтому мы стали чаще обращаться в белорусские компании, где готовы взяться и за нестандартные размеры»,— рассказывает художник по костюму Гелена Мартемьянова.

Премьера в новом сезоне на СТС и more.tv!

Производство: ООО «ПИК АП ФИЛЬМ» / PICK UP FILM

Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 17

Режиссёры-постановщики: Сергей Знаменский, Алёна Корчагина

Оператор-постановщик:Роман Гурочкин

Продюсеры: Евгений Юранов, Георгий Подорожников, Татьяна Сарычева

Продюсеры СТС: Антон Федотов, Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов, Игорь Тудвасев, Павел Данилов, Димитрий Ян

Исполнительный продюсер: Олег Бабицкий

Авторы сценария: Алексей Лебедев, Станислав Тляшев, Артём Милованов, Данил Троценко, Евгений Юранов

В ролях: Михаил Трухин, Станислав Дужников, Анна Уколова, Светлана Колпакова, Алексей Лукин, Юля Сорокина, Юрий Ицков, Александра Флоринская, Андрей Леонов, Ольга Кузьмина, Борис Каморзин, Игорь Филиппов, Александр Обласов, Валерий Панков, Артём Федотов и другие

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