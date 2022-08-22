В Волгограде половина умных остановок вышла из строя

Из 89 информационных городских табло работают 42. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Да-да, в нашем городе действует интеллектуальная транспортная система (ИТС) и на нее выделяются немалые деньги. Контрольно-счетная палата решила проверить, насколько эффективно используются бюджетные средства на «создание, развитие и функционирование ИТС». Оказалось, что как-то не совсем эффективно. За внедрение умных остановок, умных светофоров и прочих современных технологий на транспорте отвечает в Волгограде департамент городского хозяйства администрации Волгограда, МУ «Комдорстрой», МКП «ГЦУПП», МБУ «Северное».

Нам бы побольше удобного транспорта, можно даже без интеллекта. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Аудиторы выяснили, что часть закупаемого оборудования использовалось неэффективно (например, для муниципального центра управления транспортом на 1 миллион 300 тысяч рублей и не только). То есть техника есть, а нормального применения ей нет.

Также ревизоры увидели, что несмотря на неисполнение подрядчиками своих обязательств по контаркту, заказчик МБУ «Северное» не потребовало с них штраф на 200 тысяч рублей.

Проверила КСП Волгограда и работу остановок с информационными табло. Оказалось, что из 89 комплексов, нормально функционируют только 42. Шесть табло и вовсе «потерялись», они нигде не учтены и не состоят ни на чьем балансе. 30 из 125 камер видеонаблюдения давно не передают картинку.

Аудиторы нашли еще одно неэффективное использование бюджетных денег. Два года назад «Комдорстрой» за 15 миллионов провел паспортизацию 470 километров городских дорог. Но результаты ушли в стол и никем не используются. Хотя могли послужить основанием для улучшения работы транспорта в городе.

Кстати, понять, хорошо ли работает интеллектуальная транспортная система, можно просто поехав в другой город, где ее также внедрили за государственный счет. Разница будет огромной. Может, нашим транспортникам стоит перенять опыт у соседей или просто прислушаться к итогам проверки КСП.