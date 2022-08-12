В Волгограде Сбер внедряет новые варианты бесконтактной оплаты в кафе и ресторанах

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Бесконтактная оплата уже стала обыденностью, при этом совсем недавно с ней возникли определенные сложности, когда некоторые сервисы покинули российский рынок. Банк нашел решения в новых условиях, развивая собственный сервис «SberPay плата по QR» для оплаты в магазинах или в торговых точках, и в Волгограде всё больше предпринимателей переходят на новый формат бесконтактной оплаты.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

- Для большинства была больная тема, когда всех отключили от привычных платёжных сервисов. У нас молодежная аудитория – 17-35 лет. Это те гости, которые активно пользуются банковскими картами и digital-приложениями. Столкнулись с проблемой оплаты, спросили партнеров «Что делать? Очень быстро банк предложил проект с использованием QR-кодов, который одним из первых воспользовались в «БлинБери и «СушиВесла», - рассказал основатель сети блинных и ресторанов Евгений Купко.

- Технологией «SberPay оплата по QR» со 2 квартала текущего года внедряется на наш парк POS-терминалов и в сети группы компаний блинных и ресторанов. Теперь у посетителей появилась возможность считать QR-код камерой своего телефона на кассе и оплатить покупку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Такие платежи доступны для владельцев как iPhone, так и смартфонов на Android, - отметила управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Наталья Демина.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Между оплатой и выходом чека о покупке проходит порядка секунды, то есть весь процесс происходит моментально. И все элементарно: на кассе нужно отсканировать QR-код, на экране телефона отобразится, что именно вы покупаете и сумма. Далее нужно нажать оплатить и все.

О том, что бесконтактная оплата является привычным способом покупок в Волгограде и области, говорят цифры. Только в этом году в регионе через терминалы Сбера было уже совершено порядка 13 миллионов операций на сумму свыше 6 миллиардов рублей.

Сбербанк и группа компаний сотрудничают не только в вопросе цифровых решений для бизнеса. Они работают вместе по разным направлениям.

- Группа компаний сети блинных и ресторанов работает со Сбербанком больше 12 лет. Прорывные для нас проекты – эквайринг, банковские гарантии и корпоративные бизнес-карты, а также общая программа лояльности для партнеров франшизы, - отметил Евгений Купко.