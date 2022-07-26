Павел Деревянко встретил пляжный сезон не в форме

Фото предоставлено пресс-служба АО "СТС"

Герои сериалы откроют для себя мир пляжного волейбола. В третьем сезоне к актёрской команде во главе с Павлом Деревянко присоединились Максим Лагашкин, Полина Ауги, Анастасия Стежко.

Фото предоставлено пресс-служба АО "СТС"

В продолжении сериала производства ArtPictures Vision амбициозный тренер Михаил Ковалёв (Павел Деревянко) не справляется с предательством команды и уходит в мир алкоголя и вредной еды.Чтобы вернуться в строй, он обращается к чудаковатому психотерапевту Льву (Максим Лагашкин) и берётся за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды —феминистка Лера (Анастасия Стежко).

На съёмках в отличие от своей героини Анастасия Стежко сразу почувствовала симпатию к партнёру:«Меня иногда спрашивают: как возникает химия с незнакомым человеком в кадре? Ведь мы с Пашей ранее не работали вместе. Но когда на съёмках я смотрела ему в глаза, то думала о том, какие они глубокие и прекрасные, и ощущала теплоту и доверие».

Фото предоставлено пресс-служба АО "СТС"

Сцены соревнований проходили в Центре пляжных видов спорта «Жара» и в Центре развития детского спорта «Зенит». За южным колоритом группа отправиласьв Анапу, где остановилась на спортивной базе Volleygrad — одной из самых известных площадок для пляжного волейбола в стране. Но курортный город встретил команду не солнцем, а холодным ветром, так что «жаркие» кадры снимали на Кипре.

«Для октября в Анапе была какая-то аномальная погода, — вспоминает Павел Деревянко. —Но особенно тяжело было девчонкам, которые играли в пляжный волейбол в лёгкой форме. Мне в этом смысле было проще: на мне был непродуваемый костюм с поролоном».

Если в новых сериях Павелпоправился на четыре размера благодаря костюмерам, то его экранная дочьАнгелина Поплавскаяпримерила реальныйгипс. За несколько месяцев до съёмок актриса сломала ногу, поэтому команде пришлось срочно искать дублёршу для спортивных сцен. «Нас даже считали сёстрами: так мы похожи, —делилась Ангелина. —Самое обидное, что явсё лето специально тренировалась в школенашего тренера-консультанта Елены Зарубиной».

Фото предоставлено пресс-служба АО "СТС"

К тренировке также присоединилась Полина Ауг, которая пробовалась в сериал ещё во втором сезоне. «Я сразу рассказала Елене Михайловне о своей особенности: что я левша, поэтому могут возникнуть некоторые трудности. Спортивные навыки у меня присутствовали, я занималась другими видами спорта. Но волейболом впервые, так что осваивала новые грани себя», — рассказывала актриса.

Креативный продюсер проекта Андрей Воробьёв считает, что пляжный волейбол добавил динамики сериалу: «Съёмки пляжного волейбола отличаются отклассического. Участников игры меньше, на поле всего два человека от команды, мяч легче и мягче, а площадка короче на метр. Хотелось получить разнообразные эффектные кадры, поэтому мы использовали коптер, 360-градусные камеры и рапид. И дальше на этапе постпродакшена добивались эффекта динамичного монтажа».

Фото предоставлено пресс-служба АО "СТС"

«ДЫЛДЫ», 3-й сезон

Премьера на СТС — 8 августа!

Понедельник — четверг, 19:00

Производство: ArtPictures Visionпри креативном сопровождении Episode Production

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Кол-во серий в сезоне:17 серий

Режиссёр-постановщик: Фёдор Стуков

Оператор-постановщик: Кирилл Бегишев

Продюсеры: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Сергей Арланов

Продюсеры СТС: Антон Федотов, Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов

Исполнительные продюсеры: Светлана Кабанова, ЗаурЕлойти

Креативный продюсер: Андрей Воробьёв

Авторы сценария:Александр Егоров, Константин Сафаров, Михаил Какубери, Александр Грязин, Андрей Воробьёв

В ролях: Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Анастасия Стежко, Полина Ауг, Татьяна Орлова, Дарья Урсуляк, Анна Антонова, Дмитрий Караневский, Ангелина Поплавская, Дарья Пицик, ИзабельЭйдлен, Надежда Карпова, Маша Тухарь, Анатолий Горячев, Сергей Рубеко и другие

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