На канале Dомашний 6 августа в 10:45 состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Под каблуком»

Фото предоставлено пресс-службой канала «Домашний»

Костя работает в рекламном отделе крупной компании. Кажется, у него есть все, о чем можно только мечтать – высокая зарплата, адекватный начальник, дружный коллектив. В личной жизни у Кости тоже все складывается хорошо – недавно он сделал предложение своей девушке Соне, и они готовятся к свадьбе.

Фото предоставлено пресс-службой канала «Домашний»

Все рушится в один момент: отец Кости умирает… Теперь на Косте остается семейный бизнес – фирма, производящая женскую обувь. Также он становится главой семьи, состоящей только из женщин. Костя решает изменить свою жизнь и повзрослеть, чтобы соответствовать новому статусу и быть опорой для семьи.

Фото предоставлено пресс-службой канала «Домашний»

Производство: «Марс Медиа» Продюсеры: Рубен Дишдишян, Сергей Шушанянц, Арам Мовсесян Авторы сценария: Ирина Пивоварова, Сергей Калужанов Режиссер-постановщик: Саша Кириенко Оператор-поставщик: Павел Трубников Художник-постановщик: Софья Сладкова В ролях:Илья Любимов, Татьяна Федоровская, Ольга Волкова, Владимир Меньшов, Екатерина Приморская, Анна Банщикова, Екатерина Вуличенко, Владимир Скворцов, Наталья Романычева, Кристина Пакарина, Софья Хилькова, Олег Мазуров, Олег Алмазов, Анастасия Шалонько, Артём Осипов, Сергей Беляев, Анастасия Бусыгина, Роман Македонский, Марианна Шульц.

Фото предоставлено пресс-службой канала «Домашний»

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