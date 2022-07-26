В Волгограде выставили на продажу «дом мещанина Самохвалова» за 45 миллионов рублей

Дом владелец обновил. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение о продаже коммерческой недвижимости. Волгоградцам предлагают приобрести эксклюзивное здание по адресу Порт-Саида, 9а. И авторы объявления не соврали. Другого такого здания в Волгограде точно нет. Больше оно известно как «дом мещанина Самохвалова» и относится оно к объекту культурного наследия. 592 квадратных метров исторической памяти можно приобрести за 45 миллионов рублей.

Покупателей соблазняют прекрасным расположением, рядом множество магазинов, кафе, и даже салон париков.

Использовать его можно будет под семейное кафе, ресторан, ателье или медицинский центр. Правда, в объявлении не указано, что раз здание под особой охраной как исторический объект, перестраивать его нельзя.

Но судя по обстановке внутри, серьезного ремонта помещениям и не требуется. Владелец привел его в прядок как изнутри, так и снаружи

Само здание принадлежит Управляющей компании Ритм», учредителем и директором которой является экс-мэр Волгограда Юрий Чехов. У бизнесмена есть еще ряд зданий во владении. Возможно, дома Самохвалова стал приносить больше хлопот, чем пользы.

Здание было построено в начале 20 века. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

СПРАВКА КП

Это дом построил мещанин Андрей Александрович Самохвалов. Семья у него была большой, поэтому и потребовалось расширить «жилплощадь». Сначала появился первый этаж, но вскоре предприимчивый житель Царицына решил надстроить второй этаж. Деньги взял под залог первого уже построенного этажа. Когда все было готово, он выделил семье небольшую часть дома, все остальное сдавал в аренду квартирантам. В 1918 году у мещанина дом отняли. После этого в нем располагались разные организации, а в 1944 году дом восстановили по проекту архитектурной мастерской «Горпроект». Историю дома можно узнать на сайте Царицын.рф