Домашний матч «Ротора» во Второй лиге стал третьим по посещаемости в России

Первый матч во Второй лиге на "Волгоград Арене" собрал более 23 тысяч зрителей. Фото: СК "Ротор".

Похоже, «Ротору» нужно было достичь дна в иерархии футбольных дивизионов страны, чтобы вызвать бум в Волгограде. В прошлые выходные «сине-голубые» стартовали во Второй лиге, домашний матч с «Форте» вызвал огромный ажиотаж. Матч 1-го тура на «Волгоград Арене» посетили 23 150 человек. Остальные игры во Второй лиге в выходные по посещаемости и рядом не стоят. Более того, встреча на «Волгоград Арене» стала третьей по аудитории среди всех футбольных дивизионов России.

Больше зрителей на стадионах в прошлые выходные было только на двух матчах Российской премьер-лиги, сообщает сайт volgograd.kp.ru. На игру 2-го тура между «Краснодаром» и московским «Спартаком» пришли 28 738 человек, матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Крыльями Советов» посетил 26 701 болельщик. Остальные игры РПЛ не конкурировали даже с матчем «Ротора» на «Волгоград Арене». Следующим по посещаемости идет московское дерби между «Динамо» и «Торпедо», которое собрало 13 844 зрителей. Менее 10 тысяч болельщиков было на еще двух матчах в Москве: «Локомотив» - «Ростов» (9 453 человека), ЦСКА - «Сочи» (9 056 человек). На остальных встречах 2-го тура РПЛ было еще меньше болельщиков.

2-й тур Первой лиги, который прошел в выходные, в общей сумме собрал 26 692 зрителя, между прочим, это 9 матчей. Так что «Волгоград Арена» в одиночку собрала почти такую же аудиторию. В Первой лиге самой посещаемой встречей за уикенд стала дуэль махачкалинского «Динамо» и московского «Велеса», которую в Каспийске посетили 6 140 человек. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Первой лиги, которая еще именовалась ФНЛ, «Ротор» на своем стадионе не собирал и 7 тысяч зрителей.

Напомним, за 2 сезона «Ротор» умудрился скатиться из премьер-лиги до Второй лиги. Сейчас команда строится заново, и болельщики в нее поверили, раз таким числом пришли на «Волгоград Арену». Теперь «сине-голубым» нужно не ударить в грязь лицом и возвращаться в элиту российского футбола, в 1-м туре они обыграли «Форте» со счетом 2:0. Следующая игра на «Волгоград Арене» пройдет 7 августа. Подопечные Алексея Стукалова встретятся с «Машуком-КМВ» из Пятигорска.