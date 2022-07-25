Планировать путешествие по Липецкой области можно с помощью смартфона

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Региональный Центр развития культуры и туризма запустил новое приложение – «Туризм по Липецкой области». В одном сервисе собраны самые яркие туристические локации региона, есть возможность построить собственный маршрут и поделиться им с друзьями.

В приложении также можно узнать актуальные новости и туристические события региона, задать вопрос чат-боту. «Мы ставили перед собой амбициозную задачу – создать универсальный сервис для путешествий по Липецкой области. Думаю, у нас получилось. При его разработке учитывали удобство, оперативность, максимум пользы и возможностей для туриста», – отметила директор регионального Центра развития культуры и туризма Людмила Горегляд.

В приложении можно воспользоваться предложениями из раздела «Готовые туры» и забронировать места или создать свой уникальный маршрут. Особенность сервиса – персональные рекомендации на основе индивидуальных предпочтений. Нейросеть подберёт те события и туры, которые наиболее интересны пользователю.

Сейчас в приложении представлено более 20 туров и около 100 интересных объектов. Мобильный гид будет обновляться и дополняться. Приложение работает на платформах iOS и Android и уже доступно для скачивания.

«На карте Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, которые будет интересно посетить каждому. С новыми удобными сервисами путешествие по региону будет ещё удобнее и приятнее», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.