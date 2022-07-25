Волгоградская область избежала массовой гибели пчел

Пчеловоды и фермеры сумели договориться. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пост фермера и блогера Андрей Прошакова в телеграм-канале вызвал опасение у многих волгоградцев. Аграрий писал о массовой гибели пчел. Погибло почти 30 процентов популяции. Основная причина - отравление пестицидами. Это приведет к удорожанию продукции.

Как сообщают федеральные органы власти, беда затронула 14 регионов страны. К счастью, Волгоградской области среди них нет. По информации комитета сельского хозяйства региона, обращений по поводу гибели пчел в ведомство не поступало.

Все дело в том, что вот уже несколько лет пчеловоды активно сотрудничают и с сельхозпроизводителями и с местными администрациями. Если где-то планируется обработка, то об этом сообщают и пчеловодам, а те не выпускают пчел на эти территории.

- В этом году хороший урожай меда, - делятся с сайтом volgograd.kp.ru на пасеке семьи Рясновых. Никакой массовой гибели у нас не было, да и про коллег такого не слышала. Если кто-то собирается из фермеров сыпать химикаты, нас об этом предупреждают. Могут и из администрации позвонить - сообщить.

- Все пчелки живы-здоровы, - рассказывает пчеловод из Еланского района Константин Луков. - Когда приезжаю на новое место, общаюсь с фермером, он говорит, будет или нет потрава. Если что, ищу другую территорию. Хуже тем, у кого стационарные пасеки. Это в основном у пожилых пчеловодов в деревнях. Пчел в жару не запрешь в улье, иначе погибнут. Поэтому случается гибель во время обработок, но не массовая.

Мед из Волгоградской области идет не только на рынок внутри региона – выкупают его для продажи и в Москве, и в Питере и даже в Сибири. Славится он ароматом и своими полезными свойствами.