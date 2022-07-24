Ротор обыграл Форте при поддержке 23 тысяч болельщиков

"Ротор" стартовал во Второй лиге с победы Фото: Екатерина СИМОХИНА

"Ротор" стартовал во второй лиге с победы. В 1-м туре подопечные Алексея Стукалова на "Волгоград Арене" со счетом 2:0 обыграли "Форте" из Таганрога. Оба мяча волгоградская команда забила во втором тайме. Голами отметились Никита Кармаев и Артем Максименко.

Матч в Волгограде вызвал большой ажиотаж у болельщиков. У каждого гейта образовались очереди задолго до начала встречи. Продолжали подходить волгоградцы по ходу первого тайма. В итоге игру на стадионе посетили 23 150 человек. И команда их не разочаровала, подарив их уверенную победу.

При входе на стадион были большие очереди Фото: Эдуард Пальгунов

Отметим, во 2-м туре Второй лиги "Ротор" проведет гостевой матч. 30 июля в Нальчике он сыграет с местным "Спартаком".