Волгоградские хирурги спасли пациента, которому рыбья кость проткнула кишечник

Опытные хирурги вовремя сумели понять, что вызывает сильную боль у пациента. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Хирурги Волгоградской областной клинической больницы №3 спасли 66-летнего мужчину, которому длинная рыбья кость проткнула кишечник. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, лишь благодаря быстрой диагностике и операции волгоградец остался жив.

Вообще подобные случаи бывают не так уж часто. По статистике, травмы кишечника инородными телами встречаются лишь в одном случае из ста. И около 2/3 подобных состояний провоцируют рыбные кости. Как выяснилось, пенсионер всю жизнь увлекался рыбалкой. Вот и незадолго до инцидента приготовил богатый улов и съел, проглотив кость. После чего почувствовал острую боль в правой части живота. Сутки терпел, потом вызвал «скорую».

Сначала врачи подумали – аппендицит. Но дело в том, что аппендикс мужчине вырезали еще в 1986 году. Решили срочно провести лапароскопическую диагностику, чтобы понять причину боли. Это стало настоящей «головоломкой», которую опытные хирурги, к счастью, быстро разгадали.

- Мы обнаружили межкишечный воспалительный инфильтрат, причиной которого, как выяснилось в последующем стала рыбья кость длиной 3,5 см. Следующим этапом операции стало удаление этой самой кости, ушивание отверстия в поврежденной кишке и дренирование брюшной полости, - рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Иванченко.

Повезло, что врачи успели вовремя, ведь даже пару часов промедления могли стоить мужчине жизни.

- Промедление с операцией могло привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья. Благодаря оперативной диагностике и операции этого удалось избежать, - уверен хирург ВОКБ № 3 Роман Мяконький.

Даже несмотря на ряд хронических заболеваний, а пациент страдает сахарным диабетом, ожирением, а также сердечно-сосудистой и легочной патологией, период восстановления после операции прошел нормально.

- Из больницы мужчину выписали в удовлетворительном состоянии через неделю. Теперь он продолжает наблюдаться у хирурга районной поликлиники, - добавили в облздраве.

Добавим, что ежегодно в ВОКБ №3 лечат около тысячи пациентов. До 2022 года медучреждение работало как ковидный госпиталь, но с июля вернулось в обычный режим.