В Волгограде назвали причину остановки колеса обозрения в ЦПКиО

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде специальная комиссия назвала причину, из-за которой в ЦПКиО остановилось колесо обозрения. Более 20 человек оказались запертыми в кабинках на высоте из-за внештатного автоматического включения системы подогрева. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин, которому было выдано заключение комиссии, выяснявшей причины возникновения технических неисправностей.

Оператор колеса обозрения 20 июля в 20.02 сообщил о внештатном включении системы подогрева кабинок. Она необходима зимой в холода, но из-за неисправности температура в кабинках стала расти в жару, которая была на улице. Оператор прекратил пропуск посетителей на аттракцион. Включенный подогрев вместе с работой системы охлаждения и подсветкой колеса обозрения привел к сбою электроснабжения и остановке аттракциона.

- В течение 6 минут дежурными старшим механиком и электромонтером обеспечен запуск аттракциона за счет резервного источника питания – дизельгенератора. Две кабинки с людьми были освобождены, - сообщается в заключении комиссии.

Загрузка кабинок колеса обозрения оказалась неравномерной, что привело к увеличению скорости движения аттракциона после его повторного включения. Он двигался так быстро, что людям было небезопасно выходить из кабинок. Следуя инструкции, дежурный электромонтер выключил колесо обозрения, из-за экстренного тормоза сломались 2 из четырех электродвигателя. В 20.18 о происшествии сообщили директору ЦПКиО Андрею Еркину, после чего поступил звонок в службу «112». Прибывшие спасатели начали эвакуировать волгоградцев, которые застряли на аттракционе. Их спускали на землю при помощи спасательной лестницы. К счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что 17 ноября 2021 года на колесе обозрения прошло ежегодное техническое освидетельствование. 28 марта 2022 года электролаборатория выполнила проверку исправности электрооборудования на аттракционе. Ежедневно колесо обозрения проходит технический осмотр, что отмечается в специальном журнале. После случившегося 20 июля прокуратура организовала проверку. Сейчас же на колесе обозрения проходит ремонт. Как рассказал Андрей Еркин, сотрудники аттракциона при внезапном включении системы обогрева все сделали правильно.

- Для запуска объекта на следующей неделе после ремонта аттракциона запланировано его техническое освидетельствование специализированной организацией и обследование электрооборудования специальной электролабораторией, - уточнил Андрей Еркин.