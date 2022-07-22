В Волгограде меняют тепловой канал под линией СТ

Тепловой канал под линией СТ требовал замены. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы второй день ездят на скоростном трамвае с пересадкой из-за того, что на улице Глазкова разобрали пути. Прямо под рельсами проходит тепловой канал. Минувшей ночью в нем заменили 24 метра магистрального трубопровода диаметром 530 мм. Сейчас специалисты «Концессий теплоснабжения» монтируют опорные конструкции в котловане 3,5 метра глубиной, сообщает с места корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

Трубы внутри канала заменили. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Тепловой канал под линией скоростного трамвая проложили в 70-х годах прошлого века. За полвека он так обветшал, что пока поднимали плиты, две из них просто рассыпались, рассказал главный инженер «Концессий теплоснабжения» Алексей Гуляев. Трубы обновленной теплотрассы сварили в первые сутки работ. Теперь на место укладывают новые прочные плиты, которые надежно прослужат лет 25.

После замены труб внутри канала, его накрывают новыми плитами. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новые плиты и трубы прослужат 25 лет. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Завершить работы в районе линии СТ должны к утру понедельника. Сейчас работы идут с опережением графика, - отмечает главный инженер.

Так что с началом новой рабочей недели скоростной трамвай будет ездить по прежнему маршруту от ВГТЗ до Ельшанки. После того, как котлован зароют, снова уложат пути. Первые дни рельсам понадобится балансировка, но делать ее будут уже после возобновления движения. Полностью работы завершат к 27 июля, тогда откроют и движение по улице Глазкова для машин.

Дальше улицы Глазкова трамваи от Ельшанки не идут. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стрелку перед каждым трамваем переводят вручную. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А пока едущие из северных районов волгоградцы удивляются, когда трамвай перед остановкой ЦПКиО, начинает поворачивать на встречный путь на специально построенной к ремонту стрелке. Здесь пассажиров просят пересесть в другой состав, который уже ждет их в 50 метрах – сразу за дорогой на улице Глазкова, а трамвай идет обратно до ВГТЗ. Точно также на стрелке, построенной к ЧМ-2018 у Европа сити молл, разворачиваются трамваи, которые ходят только в подземке метротрама.